Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 60T
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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
60
Максимальное увеличение (X)
120x
Фокусное расстояние объектива
700
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 201549
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
60
Максимальное увеличение (X)
120x
Фокусное расстояние объектива
700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.29х0.19
Вес, кг.
6.85
Описание товара Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 60T
Levenhuk Skyline PLUS 60T – это классический рефрактор, который заинтересует исследователей ближнего космоса. Он комплектуется экваториальной монтировкой и сбалансированным набором оптических аксессуаров. Наблюдать в Levenhuk Skyline PLUS 60T можно фазы Венеры, пояса на Юпитере, кольца Сатурна и лунные кратеры размером от 8 км. Дальняя граница Солнечной системы видна менее детально, но различима. Телескоп ориентирован на начинающих пользователей.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
60
Максимальное увеличение (X)
120x
Фокусное расстояние объектива
700
Страна производитель
Китай
Levenhuk Skyline PLUS 60T – это классический рефрактор, который заинтересует исследователей ближнего космоса. Он комплектуется экваториальной монтировкой и сбалансированным набором оптических аксессуаров. Наблюдать в Levenhuk Skyline PLUS 60T можно фазы Венеры, пояса на Юпитере, кольца Сатурна и лунные кратеры размером от 8 км. Дальняя граница Солнечной системы видна менее детально, но различима. Телескоп ориентирован на начинающих пользователей.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 60T - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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