Телескоп Levenhuk Skyline Travel 70
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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
140x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 233981
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
140x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х34х16
Вес, кг.
2.7
Описание товара Телескоп Levenhuk Skyline Travel 70
Телескоп Levenhuk Skyline Travel 70 – небольшой и легкий рефрактор на азимутальной монтировке, который удобно брать на выезды на природу. Он комплектуется удобным рюкзаком для перевозки, в который можно положить не только оптическую трубу и монтировку, но и любые оптические аксессуары и треногу. Телескоп отлично подходит для изучения планет Солнечной системы и Луны. При ландшафтных наблюдениях он способен заменить собой мощную зрительную трубу. Для Levenhuk Skyline Travel 70 доступны и глубины дальнего космоса.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
140x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
400
Страна производитель
Китай
Телескоп Levenhuk Skyline Travel 70 – небольшой и легкий рефрактор на азимутальной монтировке, который удобно брать на выезды на природу. Он комплектуется удобным рюкзаком для перевозки, в который можно положить не только оптическую трубу и монтировку, но и любые оптические аксессуары и треногу. Телескоп отлично подходит для изучения планет Солнечной системы и Луны. При ландшафтных наблюдениях он способен заменить собой мощную зрительную трубу. Для Levenhuk Skyline Travel 70 доступны и глубины дальнего космоса.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Достоинства:
Комментарий:
Собран хорошо, теперь ждем погоду чтоб протестировать )
Достоинства:
Комментарий:
интересная вещица. приобрели в подарок ко дню рождения. муж собрал и начал уверенно пользоваться быстро. теперь, для расширения возможностей, думаем заказать дополнительно комплект линз.
Достоинства:
Комментарий:
В целом, цена соответствует качеству.
Достоинства:
Комментарий:
Телескоп пришёл в отличном состоянии без внешних сколов и трещин. В комплекте шёл красивый рюкзак, где и будет хранится телескоп. Красивый, осторожный, простой в сборке. Рекомендую данный товар
Достоинства:
Комментарий:
Покупали для мальчика 6 лет, ребёнок доволен подарком, взрослым тоже интересно. Покупкой довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Мы еще не пробовали его на деле) ждем, когда будет ясное небо, надеюсь, работает на отлично) сама модель очень нравится, пришло в упаковке, все аккуратно сложено
Достоинства:
Комментарий:
Качественный телескоп. Удобно, что ноги и подставки могут быть как очень длинные (стоять на полу), так и очень короткие (стоять на окне). Несколько линз в комплекте. Инструкция пл сборке не полная, пришлось искать в интернете. Ребёнку одному пока пользоваться сложно, но надеюсь научимся. В общем телескоп очень качественный!
Достоинства:
Комментарий:
Телескоп легкий, для новичка прост в использовании. Пришло все целое и хорошо упакованное
Достоинства:
Комментарий:
Собирается быстро, интуитивно все понятно. Большой плюс, что можно брать с собой в поездки. За эту цену, для первых наблюдений как раз подходит.
Достоинства:
Комментарий:
для ознакомления детей,но не более.
Достоинства:
Комментарий:
отличный подарок для любознательных детей и взрослых. Ребенок будет с удовольствием в ясный вечер изучать луну и созвездия. Взрослым тоже будет интересно взглянуть на привычные светила в увеличении.
Достоинства:
Комментарий:
на первый взгляд -все отлично.Покупалось для подарка-достойно.
Достоинства:
Комментарий:
брали на день рождения ребенку, очень понравился, любимое занятие теперь ходить по вечерам смотреть на звезды
Достоинства:
Комментарий:
Для ребенка в познавательном плане ( что и как работает) самое то
Достоинства:
Комментарий:
В городских условиях использовать не получилось. Ничего толком не видно.
Достоинства:
Комментарий:
Подарили ребёнку, чтобы начать знакомство с космическими телами. Конечно, "поймать" объекты в фокус сложно, особенно, если таких навыков нет, а ещё сложнее - удержать его в фокусе и рассмотреть) На мой взгляд вполне подходящий инструмент, чтобы как раз эти навыки приобрести и впоследствии работать с чем-то более серьёзным. В комплекте идёт рюкзак, в котором удобно переносить телескоп и принадлежности к нему. К покупке рекомендую.
Телескоп Levenhuk Skyline Travel 70 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телескоп Levenhuk Skyline Travel 70
Достоинства:
Комментарий:
Собран хорошо, теперь ждем погоду чтоб протестировать )
Достоинства:
Комментарий:
интересная вещица. приобрели в подарок ко дню рождения. муж собрал и начал уверенно пользоваться быстро. теперь, для расширения возможностей, думаем заказать дополнительно комплект линз.
Достоинства:
Комментарий:
В целом, цена соответствует качеству.
Достоинства:
Комментарий:
Телескоп пришёл в отличном состоянии без внешних сколов и трещин. В комплекте шёл красивый рюкзак, где и будет хранится телескоп. Красивый, осторожный, простой в сборке. Рекомендую данный товар
Достоинства:
Комментарий:
Покупали для мальчика 6 лет, ребёнок доволен подарком, взрослым тоже интересно. Покупкой довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Мы еще не пробовали его на деле) ждем, когда будет ясное небо, надеюсь, работает на отлично) сама модель очень нравится, пришло в упаковке, все аккуратно сложено
Достоинства:
Комментарий:
Качественный телескоп. Удобно, что ноги и подставки могут быть как очень длинные (стоять на полу), так и очень короткие (стоять на окне). Несколько линз в комплекте. Инструкция пл сборке не полная, пришлось искать в интернете. Ребёнку одному пока пользоваться сложно, но надеюсь научимся. В общем телескоп очень качественный!
Достоинства:
Комментарий:
Телескоп легкий, для новичка прост в использовании. Пришло все целое и хорошо упакованное
Достоинства:
Комментарий:
Собирается быстро, интуитивно все понятно. Большой плюс, что можно брать с собой в поездки. За эту цену, для первых наблюдений как раз подходит.
Достоинства:
Комментарий:
для ознакомления детей,но не более.
Достоинства:
Комментарий:
отличный подарок для любознательных детей и взрослых. Ребенок будет с удовольствием в ясный вечер изучать луну и созвездия. Взрослым тоже будет интересно взглянуть на привычные светила в увеличении.
Достоинства:
Комментарий:
на первый взгляд -все отлично.Покупалось для подарка-достойно.
Достоинства:
Комментарий:
брали на день рождения ребенку, очень понравился, любимое занятие теперь ходить по вечерам смотреть на звезды
Достоинства:
Комментарий:
Для ребенка в познавательном плане ( что и как работает) самое то
Достоинства:
Комментарий:
В городских условиях использовать не получилось. Ничего толком не видно.
Достоинства:
Комментарий:
Подарили ребёнку, чтобы начать знакомство с космическими телами. Конечно, "поймать" объекты в фокус сложно, особенно, если таких навыков нет, а ещё сложнее - удержать его в фокусе и рассмотреть) На мой взгляд вполне подходящий инструмент, чтобы как раз эти навыки приобрести и впоследствии работать с чем-то более серьёзным. В комплекте идёт рюкзак, в котором удобно переносить телескоп и принадлежности к нему. К покупке рекомендую.