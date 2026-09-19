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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
простая
Тип управления телескопом
ручная
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
60
Максимальное увеличение (X)
120 мм
Фокусное расстояние объектива
900
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 423579
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Описание товара Телескоп Konus Konustart-900B 60/900 EQ
Телескоп Konus Konustart-900B 60/900 EQ предназначен для наблюдения за Луной, планетами Солнечной системы, а также другими астрономическими и наземными объектами. Рефрактор характеризуется объективом диаметром 60 мм с фокусным расстоянием в пределах 900 мм и 120-кратным полезным увеличением. Телескоп Konus Konustart-900B 60/900 EQ оборудован экваториальной монтировкой на основе электропривода оси прямого восхождения и поставляется с алюминиевым штативом-треногой, предусматривающим регулировку высоты от 67 до 107 см. Одним из преимуществ данной модели является расширенная комплектация, в которую помимо оптических аксессуаров, входят адаптер для смартфона, планисфера, противовес.
Телескоп Konus Konustart-900B 60/900 EQ предназначен для наблюдения за Луной, планетами Солнечной системы, а также другими астрономическими и наземными объектами. Рефрактор характеризуется объективом диаметром 60 мм с фокусным расстоянием в пределах 900 мм и 120-кратным полезным увеличением. Телескоп Konus Konustart-900B 60/900 EQ оборудован экваториальной монтировкой на основе электропривода оси прямого восхождения и поставляется с алюминиевым штативом-треногой, предусматривающим регулировку высоты от 67 до 107 см. Одним из преимуществ данной модели является расширенная комплектация, в которую помимо оптических аксессуаров, входят адаптер для смартфона, планисфера, противовес.
Телескоп Konus Konustart-900B 60/900 EQ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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