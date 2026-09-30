Автомагнитола Digma DCR-100B24 1DIN 4x45Вт
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 196612
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
35х30х25
Вес, г.
405
Описание товара Автомагнитола Digma DCR-100B24 1DIN 4x45Вт
Автопроигрыватель Digma DCR-100B24. Данная модель воспроизводит чтение аудиофайлов формата MP3. Встроенный усилитель располагает четырьмя каналами максимальной выходной мощностью 4х45 Вт, поэтому позволит насладиться чистым и мощным звуком музыкальных композиций. Встроенный высокочувствительный FM-тюнер всегда будет радовать точно настроенной волной любимой радиостанции.
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Автопроигрыватель Digma DCR-100B24. Данная модель воспроизводит чтение аудиофайлов формата MP3. Встроенный усилитель располагает четырьмя каналами максимальной выходной мощностью 4х45 Вт, поэтому позволит насладиться чистым и мощным звуком музыкальных композиций. Встроенный высокочувствительный FM-тюнер всегда будет радовать точно настроенной волной любимой радиостанции.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие, 1 din
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие, 1 din
Автомагнитола Digma DCR-100B24 1DIN 4x45Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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