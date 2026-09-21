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Автомагнитола FIVE F22G купить с доставкой в Москве
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Автомагнитола FIVE F22G

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Автомагнитола FIVE F22G
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Наличие Bluetooth
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712533
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Характеристики

Бренд
FIVE
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Наличие Bluetooth
да
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Нет
USB
да
Тип карт памяти
microSD
Размеры в упаковке, см
33х14х9
Вес, г.
465

Описание товара Автомагнитола FIVE F22G

Автомагнитола FIVE - идеальный выбор для автолюбителей, ценящих практичность и функциональность. Эта компактная модель с типоразмером 1 DIN оснащена всеми необходимыми функциями для комфортного прослушивания музыки в дороге. Отличительной особенностью автомагнитолы FIVE является наличие USB-порта, что позволяет легко подключать флеш-накопители и другие устройства для воспроизведения мультимедийного контента. Монохромный экран обеспечивает простоту управления и дает возможность быстро ориентироваться в настройках и списке треков. Устройство поддерживает подключение через Bluetooth, что открывает дополнительные возможности для беспроводного воспроизведения музыки и совершения звонков. Для подключения внешних устройств также предусмотрен AUX-вход, обеспечивающий удобство использования с различными гаджетами. Автомагнитола оснащена эквалайзером, который позволит настроить звук в соответствии с вашими предпочтениями. Наличие четырех каналов обеспечит качественное и мощное звучание всей аудиосистемы. Также предусмотрен RCA видеовход, расширяющий функциональные возможности устройства при подключении дополнительных источников сигнала. Любители коллекций на картах памяти смогут использовать microSD-носители для хранения и воспроизведения аудиофайлов. Автомагнитола FIVE - это надежный и универсальный помощник для создания атмосферы путешествия с любимой музыкой.



Теги товара: 1 din

Отзывы о товаре Автомагнитола FIVE F22G




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Характеристики
Бренд
FIVE
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Наличие Bluetooth
да
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Нет
USB
да
Тип карт памяти
microSD
Описание
Автомагнитола FIVE - идеальный выбор для автолюбителей, ценящих практичность и функциональность. Эта компактная модель с типоразмером 1 DIN оснащена всеми необходимыми функциями для комфортного прослушивания музыки в дороге. Отличительной особенностью автомагнитолы FIVE является наличие USB-порта, что позволяет легко подключать флеш-накопители и другие устройства для воспроизведения мультимедийного контента. Монохромный экран обеспечивает простоту управления и дает возможность быстро ориентироваться в настройках и списке треков. Устройство поддерживает подключение через Bluetooth, что открывает дополнительные возможности для беспроводного воспроизведения музыки и совершения звонков. Для подключения внешних устройств также предусмотрен AUX-вход, обеспечивающий удобство использования с различными гаджетами. Автомагнитола оснащена эквалайзером, который позволит настроить звук в соответствии с вашими предпочтениями. Наличие четырех каналов обеспечит качественное и мощное звучание всей аудиосистемы. Также предусмотрен RCA видеовход, расширяющий функциональные возможности устройства при подключении дополнительных источников сигнала. Любители коллекций на картах памяти смогут использовать microSD-носители для хранения и воспроизведения аудиофайлов. Автомагнитола FIVE - это надежный и универсальный помощник для создания атмосферы путешествия с любимой музыкой.


Теги товара: 1 din
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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