Автомагнитола FIVE F22G

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Наличие Bluetooth
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712533
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Автомагнитола FIVE - идеальный выбор для автолюбителей, ценящих практичность и функциональность. Эта компактная модель с типоразмером 1 DIN оснащена всеми необходимыми функциями для комфортного прослушивания музыки в дороге.
Отличительной особенностью автомагнитолы FIVE является наличие USB-порта, что позволяет легко подключать флеш-накопители и другие устройства для воспроизведения мультимедийного контента. Монохромный экран обеспечивает простоту управления и дает возможность быстро ориентироваться в настройках и списке треков.
Устройство поддерживает подключение через Bluetooth, что открывает дополнительные возможности для беспроводного воспроизведения музыки и совершения звонков. Для подключения внешних устройств также предусмотрен AUX-вход, обеспечивающий удобство использования с различными гаджетами.
Автомагнитола оснащена эквалайзером, который позволит настроить звук в соответствии с вашими предпочтениями. Наличие четырех каналов обеспечит качественное и мощное звучание всей аудиосистемы. Также предусмотрен RCA видеовход, расширяющий функциональные возможности устройства при подключении дополнительных источников сигнала.
Любители коллекций на картах памяти смогут использовать microSD-носители для хранения и воспроизведения аудиофайлов. Автомагнитола FIVE - это надежный и универсальный помощник для создания атмосферы путешествия с любимой музыкой.
Автомагнитола FIVE - идеальный выбор для автолюбителей, ценящих практичность и функциональность. Эта компактная модель с типоразмером 1 DIN оснащена всеми необходимыми функциями для комфортного прослушивания музыки в дороге.
Отличительной особенностью автомагнитолы FIVE является наличие USB-порта, что позволяет легко подключать флеш-накопители и другие устройства для воспроизведения мультимедийного контента. Монохромный экран обеспечивает простоту управления и дает возможность быстро ориентироваться в настройках и списке треков.
Устройство поддерживает подключение через Bluetooth, что открывает дополнительные возможности для беспроводного воспроизведения музыки и совершения звонков. Для подключения внешних устройств также предусмотрен AUX-вход, обеспечивающий удобство использования с различными гаджетами.
Автомагнитола оснащена эквалайзером, который позволит настроить звук в соответствии с вашими предпочтениями. Наличие четырех каналов обеспечит качественное и мощное звучание всей аудиосистемы. Также предусмотрен RCA видеовход, расширяющий функциональные возможности устройства при подключении дополнительных источников сигнала.
Любители коллекций на картах памяти смогут использовать microSD-носители для хранения и воспроизведения аудиофайлов. Автомагнитола FIVE - это надежный и универсальный помощник для создания атмосферы путешествия с любимой музыкой.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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