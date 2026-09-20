FM-трансмиттер Ritmix FMT-B100 черный MicroSD BT USB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
FM-трансмиттер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 567817
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х10х5
Вес, г.
160
Описание товара FM-трансмиттер Ritmix FMT-B100 черный MicroSD BT USB
FM-трансмиттер Ritmix FMT-B100 позволит управлять музыкой с вашего телефона или USB-накопителя, проигрывая файлы через аудиосистему автомобиля. Прибор действует от прикуривателя, требуя для питания всего 12 В. Устройство оснащено двумя USB-портами и слотом для чтения карт microSD. Устройство Ritmix FMT-B100 дополнено Bluetooth-модулем, действующим на расстоянии до восьми метров. Имеется функция запоминания громкости и последнего трека. Компактный прибор с черным корпусом и интуитивно понятной панелью управления
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
FM-трансмиттер Ritmix FMT-B100 позволит управлять музыкой с вашего телефона или USB-накопителя, проигрывая файлы через аудиосистему автомобиля. Прибор действует от прикуривателя, требуя для питания всего 12 В. Устройство оснащено двумя USB-портами и слотом для чтения карт microSD. Устройство Ritmix FMT-B100 дополнено Bluetooth-модулем, действующим на расстоянии до восьми метров. Имеется функция запоминания громкости и последнего трека. Компактный прибор с черным корпусом и интуитивно понятной панелью управления
FM-трансмиттер Ritmix FMT-B100 черный MicroSD BT USB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре FM-трансмиттер Ritmix FMT-B100 черный MicroSD BT USB