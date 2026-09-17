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Sisters Of Mercy, The, Floodland (0825646077014) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sisters Of Mercy, The, Floodland (0825646077014) виниловая пластинка

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Sisters Of Mercy, The, Floodland (0825646077014) виниловая пластинка - фото 1
Sisters Of Mercy, The, Floodland (0825646077014) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Sisters Of Mercy
Альбом (сингл)
FLOODLAND
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sisters Of Mercy, The, Floodland (0825646077014) виниловая пластинка - фото 1
  • Sisters Of Mercy, The, Floodland (0825646077014) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 192203
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646077014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Sisters Of Mercy
Альбом (сингл)
FLOODLAND
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Dominion/Mother Russia, Flood I, Lucretia My Reflection, 1959, This Corrosion, Flood II, Driven Like The Snow, Never Land (A Fragment), Torch, Colours
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sisters Of Mercy, The, Floodland (0825646077014) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dominion/Mother Russia, Flood I, Lucretia My Reflection, 1959, This Corrosion, Flood II, Driven Like The Snow, Never Land (A Fragment), Torch, Colours

Отзывы о товаре Sisters Of Mercy, The, Floodland (0825646077014) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646077014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Sisters Of Mercy
Альбом (сингл)
FLOODLAND
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Dominion/Mother Russia, Flood I, Lucretia My Reflection, 1959, This Corrosion, Flood II, Driven Like The Snow, Never Land (A Fragment), Torch, Colours
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dominion/Mother Russia, Flood I, Lucretia My Reflection, 1959, This Corrosion, Flood II, Driven Like The Snow, Never Land (A Fragment), Torch, Colours
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