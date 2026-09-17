Top.Mail.Ru
Бинокль Levenhuk LabZZ B2 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бинокль Levenhuk LabZZ B2

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бинокль Levenhuk LabZZ B2 - фото 1
Бинокль Levenhuk LabZZ B2 - фото 2
Бинокль Levenhuk LabZZ B2 - фото 3
Бинокль Levenhuk LabZZ B2 - фото 4
Бинокль Levenhuk LabZZ B2 - фото 5
Бинокль Levenhuk LabZZ B2 - фото 6
Бинокль Levenhuk LabZZ B2 - фото 7
Бинокль Levenhuk LabZZ B2 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
да
  • Бинокль Levenhuk LabZZ B2 - фото 1
  • Бинокль Levenhuk LabZZ B2 - фото 2
  • Бинокль Levenhuk LabZZ B2 - фото 3
  • Бинокль Levenhuk LabZZ B2 - фото 4
  • Бинокль Levenhuk LabZZ B2 - фото 5
  • Бинокль Levenhuk LabZZ B2 - фото 6
  • Бинокль Levenhuk LabZZ B2 - фото 7
  • Бинокль Levenhuk LabZZ B2 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 190540
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х5
Вес, г.
272

Описание товара Бинокль Levenhuk LabZZ B2

Бинокль Levenhuk LabZZ B2 поможет ребенку почувствовать себя настоящим исследователем мира и искателем приключений. Этот небольшой бинокль разработан специально для юных пользователей. Форма корпуса и габариты бинокля оптимально подходят для небольших рук ребенка. А оптические характеристики вполне соответствуют «взрослым» стандартам.

Отзывы о товаре Бинокль Levenhuk LabZZ B2




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Levenhuk LabZZ B2 поможет ребенку почувствовать себя настоящим исследователем мира и искателем приключений. Этот небольшой бинокль разработан специально для юных пользователей. Форма корпуса и габариты бинокля оптимально подходят для небольших рук ребенка. А оптические характеристики вполне соответствуют «взрослым» стандартам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бинокль Levenhuk LabZZ B2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...