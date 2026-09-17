Лобзик Patriot LS 750 190301715
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 182055
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х9
Вес, кг.
4.42
Описание товара Лобзик Patriot LS 750 190301715
Лобзик PATRIOT LS750 190301715 имеет четыре ступени маятникового хода и 6 положений регулировки скорости, что позволяет подобрать оптимальный режим пиления для обрабатываемого материала. Благодаря литой подошве обеспечивается долгий срок службы инструмента. Лазерный указатель помогает выполнять точные прямые резы. Прозрачный экран защищает оператора от стружки и улучшает сбор опилок. К лобзику можно подсоединить пылесос для избавления от основного количества пыли.
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Лобзик PATRIOT LS750 190301715 имеет четыре ступени маятникового хода и 6 положений регулировки скорости, что позволяет подобрать оптимальный режим пиления для обрабатываемого материала. Благодаря литой подошве обеспечивается долгий срок службы инструмента. Лазерный указатель помогает выполнять точные прямые резы. Прозрачный экран защищает оператора от стружки и улучшает сбор опилок. К лобзику можно подсоединить пылесос для избавления от основного количества пыли.
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Лобзик Patriot LS 750 190301715 - данный товар вы можете купить по цене 3690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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