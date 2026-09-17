Top.Mail.Ru
Лобзик Patriot LS 750 190301715 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лобзик Patriot LS 750 190301715

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лобзик Patriot LS 750 190301715
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 182055
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Лобзик электрический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х9
Вес, кг.
4.42

Описание товара Лобзик Patriot LS 750 190301715

Лобзик PATRIOT LS750 190301715 имеет четыре ступени маятникового хода и 6 положений регулировки скорости, что позволяет подобрать оптимальный режим пиления для обрабатываемого материала. Благодаря литой подошве обеспечивается долгий срок службы инструмента. Лазерный указатель помогает выполнять точные прямые резы. Прозрачный экран защищает оператора от стружки и улучшает сбор опилок. К лобзику можно подсоединить пылесос для избавления от основного количества пыли.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие

Отзывы о товаре Лобзик Patriot LS 750 190301715




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Лобзик электрический
Страна производитель
Китай
Описание
Лобзик PATRIOT LS750 190301715 имеет четыре ступени маятникового хода и 6 положений регулировки скорости, что позволяет подобрать оптимальный режим пиления для обрабатываемого материала. Благодаря литой подошве обеспечивается долгий срок службы инструмента. Лазерный указатель помогает выполнять точные прямые резы. Прозрачный экран защищает оператора от стружки и улучшает сбор опилок. К лобзику можно подсоединить пылесос для избавления от основного количества пыли.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лобзик Patriot LS 750 190301715 - данный товар вы можете купить по цене 3690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...