Измельчитель Patriot PT SE24 732304620
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Измельчитель Patriot PT SE24 732304620
Измельчитель садовый PATRIOT PT SE24 предназначен для переработки и измельчения веток и сучьев, а также мягких растительных отходов. Для удобного перемещения по участку на измельчителе предусмотрены колеса и рукоятка. Легкий и маневренный садовый электрический измельчитель SE 24 предназначен для переработки и измельчения веток и сучьев диаметром до 40 мм, а также мягких растительных отходов. Электродвигатель мощностью 2400 Вт обеспечивает оптимальную скорость работы и низкий уровень шума даже при переработке жестких материалов. Данная модель позволяет не только экономить время при утилизации, но и получать материал для органического удобрения. Материал для переработки ветки, листья, трава, кора, мягкие растения, солома. Измельчающая система режущий нож. Частота вращения 4500 об/мин. Комплектация: измельчитель электрический, мешок, толкатель, колесо: 2 шт., колпак: 2 шт., колесная ось, инструкция по эксплуатации
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