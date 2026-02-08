Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчители садовые
Производительность, кг/ч
100
Колеса
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%13 840 руб. 24 980 руб.
В наличии
Код товара: 346711
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
13 840 руб. -45%
24 980 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Измельчители садовые
Тип двигателя
электрический
Производительность, кг/ч
100
Колеса
да
Ширина, см
48.5
Высота, см
38.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х50х40
Вес, кг.
14
Описание товара Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500
Электрический измельчитель Зубр ЗИЭ-40-2500 применяется для переработки отходов растительного происхождения. Оснащен контейнером на 50 литров. Острые ножи обеспечивают отличную режущую способность. Толкатель служит для безопасной подачи отходов. Большие колеса способствуют удобству перемещения агрегата по участку.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 350 руб. 25 860 руб.3838 руб. в СплитСадовый измельчитель Patriot PT SE26
-
В наличииЦена 20 760 руб. 36 540 руб.5190 руб. в СплитИзмельчитель электрический Зубр ЗИЭ-44-2800
-
В наличииЦена 21 820 руб.5455 руб. в СплитИзмельчитель садовый электрический ЗУБР 3000 Вт, (ЗИЭ-45-3000)
-
В наличииЦена 29 950 руб. 36 643 руб.7488 руб. в СплитИзмельчитель садовый Makita UD2500
-
В наличииЦена 36 130 руб.9033 руб. в СплитИзмельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50)
-
В наличииЦена 80 060 руб.20015 руб. в СплитИзмельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90)
Бренд
Тип товара
Измельчители садовые
Тип двигателя
электрический
Производительность, кг/ч
100
Колеса
да
Ширина, см
48.5
Высота, см
38.5
Страна производитель
Китай
Электрический измельчитель Зубр ЗИЭ-40-2500 применяется для переработки отходов растительного происхождения. Оснащен контейнером на 50 литров. Острые ножи обеспечивают отличную режущую способность. Толкатель служит для безопасной подачи отходов. Большие колеса способствуют удобству перемещения агрегата по участку.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Достоинства:
Комментарий:
Произвел неплохое впечатление. Он у меня второй измельчитель, после huter. Если ветки то измельчает легко. Стебли легко забивают. Удобно что встроен травосборник. Измельчила всю малину, гортензию, сирень в отличную мульчу
Достоинства:
Комментарий:
Летом пользовались, измельчает хорошо, нам фракция понравилась. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает отменно )) Брал на подарок, родителям на дачу, они остались довольны. Ветки измельчает, а больше им и не надо.
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный, очень красивый,собрали быстро рекомендую заказать
Достоинства:
Комментарий:
Доставлен в лучшем виде! Спасибо!Зубр хорош,работает как надо!Рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Это то что нужно всем в частном доме! Видео и фото тут полно, свои не стал выкладывать. Короче, всё мелит. Главное всё заранее подготовить и в путь.
Достоинства:
Комментарий:
отличный агрегат. мелкие ветки на участке пропали) вот недавно яблоню спилили. древесину на угли, а ветки на щепу для копчения
Достоинства:
Комментарий:
спасибо за быструю доставку,все работает,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хороший аппарат , покупкой довольна. легко измельчает ветки .Соответствует заявленным характеристикам. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Восторг! Измелтчила ветки малины. Мокрые, после дождя. Мульча идеальная, по размеру.
Достоинства:
Комментарий:
В работе измельчитель опробован, ветки крошит на ура.
Достоинства:
Комментарий:
отличное приобретение. машина- зверь, мелкий помол получается
Достоинства:
Комментарий:
Сегодня опробовали сей аппарат. Впечатление двоякое. Кусты нужно обязательно подготавливать, если они сильно разветвленные ничего не пролезет, предварительно топориком надо поработать. Три раза отключался самостоятельно: 1.контейнер не зафиксирован, отключится через некоторое время работы 2.мульча распределяется неравномерно в контейнере, копится вначале, почаще проверяйте иначе встанет. 3.внури набилось столько мульчи, даже задымился. Пришлось рукой выгребать. Хотелось бы как раньше сжечь все кусты и не мучиться.
Достоинства:
Комментарий:
Понравился, работает отлично. Я довольна покупкой. Испробовала, ветки рубит на ура. Надеюсь, что прослужит долго. На даче незаменимая вещь.
Достоинства:
Комментарий:
Машина - зверь. Лозу виноградную жуёт отлично. Мелко рубит, что для меня важно. Спасибо производителю.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. Вчера забрали (коробка громоздкая и тяжелая), сегодня попробовали в деле - прекрасно справляется с ветками, пробовали даже толстые, перемолол без проблем. Получается отличная мульча, раньше покупали в садовых центрах ее мешками. Посчитала - за 2-3 года окупится стоимость этого прибора за счет экономии на покупке мульчи. Цена у этого продавца была самая выгодная на всех трех МП
Достоинства:
Комментарий:
хорошее качество сборки, легкий для перемещения, измельчает как сухие ветки так и свежие
Достоинства:
Комментарий:
ЗУБР приехал раньше назначенного срока ( это очень порадовало), всё целое, сегодня опробовали работает просто отлично спасибо огромное мы очень довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Купила по отзывам,товар пришел хорошо упакован и раньше срокаопробовали и очень довольны!
Достоинства:
Комментарий:
Первые впечатления очень хорошие,рубит огонь,давно такой измельчитель хотелось приобрести,рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
отверстие для закладки маловато, и кабель короткий
Достоинства:
Комментарий:
для огорода самое то! очень понравился, всю малину обрезанную переработали и мелкие ветки толщиной с большой палец!
Достоинства:
Комментарий:
получил измельчитель. все нормально и с упаковкой, и с доставкой. агрегат понравился, в работе проверил. на первых этапах нареканий нет. шум - приемлем. жена довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Добрый день! Аппарат в работе понравился, собрали быстро, Пропустили изначально ветки орешника, позже дуба. В тележке отработанная продукция из двух ящиков, за два подхода. В целом довольны с мужем, к покупке рекомендуем!
Достоинства:
Комментарий:
Трава застревает... ожидания были другие... уж очень нежный, чуть ли не веточке \"отправлять \" в измельчитель!
Достоинства:
Комментарий:
аппарат хорошо рубит сухие ветки. Нам очень пригодился при истреблении на участке облепихи.
Достоинства:
Комментарий:
Покупали маме на дачу, она очень довольна! За полтора часа переработала результат двухдневной обрезки. Свежесрезанные ветки режет лучше, чем сухие.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая, вещь. ветки рулит в щепу на ура. кстати такую щепу можно и на коптилку
Достоинства:
Комментарий:
Доставка вовремя, товар хорошо упакован и в хорошем состоянии. Благодарю.
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично, но теперь я бы взял более мощный
Достоинства:
Комментарий:
брали мужу в подарок. очень доволен. говорит, машина зверь.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аппарат. Мощность чувствуется. Ветки толщиной сантиметра 4 грызёт уверенно, вот листву на этих ветках не очень любит, забивается и падают обороты. До перегрева не дошло, открыл почистил и дальше продолжили грызть ветки. Машина очень достойная, рекомендую! Шумновата немного, но не критично.
Достоинства:
Комментарий:
Измельчителем очень довольна, навела порядок в саду, душа просто радуется! Измельчает хорошо, очень тоненькие веточки \"пролетают\", а остальные радуют в качестве мульчи! Рекомендую к покупке я ооочень довольна!
Достоинства:
Комментарий:
работает, но не все хорошо рубит, часто приходится очищать.
Достоинства:
Комментарий:
Пока не использовали. Ждём осени под обрезку садовых деревьев и кустарников. По доставке и упаковке нареканий нет.
Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 13840 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500
Достоинства:
Комментарий:
Произвел неплохое впечатление. Он у меня второй измельчитель, после huter. Если ветки то измельчает легко. Стебли легко забивают. Удобно что встроен травосборник. Измельчила всю малину, гортензию, сирень в отличную мульчу
Достоинства:
Комментарий:
Летом пользовались, измельчает хорошо, нам фракция понравилась. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает отменно )) Брал на подарок, родителям на дачу, они остались довольны. Ветки измельчает, а больше им и не надо.
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный, очень красивый,собрали быстро рекомендую заказать
Достоинства:
Комментарий:
Доставлен в лучшем виде! Спасибо!Зубр хорош,работает как надо!Рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Это то что нужно всем в частном доме! Видео и фото тут полно, свои не стал выкладывать. Короче, всё мелит. Главное всё заранее подготовить и в путь.
Достоинства:
Комментарий:
отличный агрегат. мелкие ветки на участке пропали) вот недавно яблоню спилили. древесину на угли, а ветки на щепу для копчения
Достоинства:
Комментарий:
спасибо за быструю доставку,все работает,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хороший аппарат , покупкой довольна. легко измельчает ветки .Соответствует заявленным характеристикам. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Восторг! Измелтчила ветки малины. Мокрые, после дождя. Мульча идеальная, по размеру.
Достоинства:
Комментарий:
В работе измельчитель опробован, ветки крошит на ура.
Достоинства:
Комментарий:
отличное приобретение. машина- зверь, мелкий помол получается
Достоинства:
Комментарий:
Сегодня опробовали сей аппарат. Впечатление двоякое. Кусты нужно обязательно подготавливать, если они сильно разветвленные ничего не пролезет, предварительно топориком надо поработать. Три раза отключался самостоятельно: 1.контейнер не зафиксирован, отключится через некоторое время работы 2.мульча распределяется неравномерно в контейнере, копится вначале, почаще проверяйте иначе встанет. 3.внури набилось столько мульчи, даже задымился. Пришлось рукой выгребать. Хотелось бы как раньше сжечь все кусты и не мучиться.
Достоинства:
Комментарий:
Понравился, работает отлично. Я довольна покупкой. Испробовала, ветки рубит на ура. Надеюсь, что прослужит долго. На даче незаменимая вещь.
Достоинства:
Комментарий:
Машина - зверь. Лозу виноградную жуёт отлично. Мелко рубит, что для меня важно. Спасибо производителю.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. Вчера забрали (коробка громоздкая и тяжелая), сегодня попробовали в деле - прекрасно справляется с ветками, пробовали даже толстые, перемолол без проблем. Получается отличная мульча, раньше покупали в садовых центрах ее мешками. Посчитала - за 2-3 года окупится стоимость этого прибора за счет экономии на покупке мульчи. Цена у этого продавца была самая выгодная на всех трех МП
Достоинства:
Комментарий:
хорошее качество сборки, легкий для перемещения, измельчает как сухие ветки так и свежие
Достоинства:
Комментарий:
ЗУБР приехал раньше назначенного срока ( это очень порадовало), всё целое, сегодня опробовали работает просто отлично спасибо огромное мы очень довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Купила по отзывам,товар пришел хорошо упакован и раньше срокаопробовали и очень довольны!
Достоинства:
Комментарий:
Первые впечатления очень хорошие,рубит огонь,давно такой измельчитель хотелось приобрести,рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
отверстие для закладки маловато, и кабель короткий
Достоинства:
Комментарий:
для огорода самое то! очень понравился, всю малину обрезанную переработали и мелкие ветки толщиной с большой палец!
Достоинства:
Комментарий:
получил измельчитель. все нормально и с упаковкой, и с доставкой. агрегат понравился, в работе проверил. на первых этапах нареканий нет. шум - приемлем. жена довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Добрый день! Аппарат в работе понравился, собрали быстро, Пропустили изначально ветки орешника, позже дуба. В тележке отработанная продукция из двух ящиков, за два подхода. В целом довольны с мужем, к покупке рекомендуем!
Достоинства:
Комментарий:
Трава застревает... ожидания были другие... уж очень нежный, чуть ли не веточке \"отправлять \" в измельчитель!
Достоинства:
Комментарий:
аппарат хорошо рубит сухие ветки. Нам очень пригодился при истреблении на участке облепихи.
Достоинства:
Комментарий:
Покупали маме на дачу, она очень довольна! За полтора часа переработала результат двухдневной обрезки. Свежесрезанные ветки режет лучше, чем сухие.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая, вещь. ветки рулит в щепу на ура. кстати такую щепу можно и на коптилку
Достоинства:
Комментарий:
Доставка вовремя, товар хорошо упакован и в хорошем состоянии. Благодарю.
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично, но теперь я бы взял более мощный
Достоинства:
Комментарий:
брали мужу в подарок. очень доволен. говорит, машина зверь.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аппарат. Мощность чувствуется. Ветки толщиной сантиметра 4 грызёт уверенно, вот листву на этих ветках не очень любит, забивается и падают обороты. До перегрева не дошло, открыл почистил и дальше продолжили грызть ветки. Машина очень достойная, рекомендую! Шумновата немного, но не критично.
Достоинства:
Комментарий:
Измельчителем очень довольна, навела порядок в саду, душа просто радуется! Измельчает хорошо, очень тоненькие веточки \"пролетают\", а остальные радуют в качестве мульчи! Рекомендую к покупке я ооочень довольна!
Достоинства:
Комментарий:
работает, но не все хорошо рубит, часто приходится очищать.
Достоинства:
Комментарий:
Пока не использовали. Ждём осени под обрезку садовых деревьев и кустарников. По доставке и упаковке нареканий нет.