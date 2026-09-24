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Измельчитель садовый электрический ЗУБР 3000 Вт, (ЗИЭ-45-3000) купить с доставкой в Москве
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Измельчитель садовый электрический ЗУБР 3000 Вт, (ЗИЭ-45-3000)

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Измельчитель садовый электрический ЗУБР 3000 Вт, (ЗИЭ-45-3000) - фото 1
Измельчитель садовый электрический ЗУБР 3000 Вт, (ЗИЭ-45-3000) - фото 2
Измельчитель садовый электрический ЗУБР 3000 Вт, (ЗИЭ-45-3000) - фото 3
Измельчитель садовый электрический ЗУБР 3000 Вт, (ЗИЭ-45-3000) - фото 4
Измельчитель садовый электрический ЗУБР 3000 Вт, (ЗИЭ-45-3000) - фото 5
Измельчитель садовый электрический ЗУБР 3000 Вт, (ЗИЭ-45-3000) - фото 6
Измельчитель садовый электрический ЗУБР 3000 Вт, (ЗИЭ-45-3000) - фото 7
Измельчитель садовый электрический ЗУБР 3000 Вт, (ЗИЭ-45-3000) - фото 8
Измельчитель садовый электрический ЗУБР 3000 Вт, (ЗИЭ-45-3000) - фото 9
Измельчитель садовый электрический ЗУБР 3000 Вт, (ЗИЭ-45-3000) - фото 10
Измельчитель садовый электрический ЗУБР 3000 Вт, (ЗИЭ-45-3000) - фото 11
Измельчитель садовый электрический ЗУБР 3000 Вт, (ЗИЭ-45-3000) - фото 12
Измельчитель садовый электрический ЗУБР 3000 Вт, (ЗИЭ-45-3000) - фото 13
Измельчитель садовый электрический ЗУБР 3000 Вт, (ЗИЭ-45-3000) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчители садовые
Мощность электрического двигателя
3000
Частота вращения режущего инструмента, об/мин
60
Производительность, кг/ч
180
Колеса
да
Длина провода
0.25
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
45
Объем бака для измельченного материала
60
  • Измельчитель садовый электрический ЗУБР 3000 Вт, (ЗИЭ-45-3000) - фото 1
  • Измельчитель садовый электрический ЗУБР 3000 Вт, (ЗИЭ-45-3000) - фото 2
  • Измельчитель садовый электрический ЗУБР 3000 Вт, (ЗИЭ-45-3000) - фото 3
  • Измельчитель садовый электрический ЗУБР 3000 Вт, (ЗИЭ-45-3000) - фото 4
  • Измельчитель садовый электрический ЗУБР 3000 Вт, (ЗИЭ-45-3000) - фото 5
  • Измельчитель садовый электрический ЗУБР 3000 Вт, (ЗИЭ-45-3000) - фото 6
  • Измельчитель садовый электрический ЗУБР 3000 Вт, (ЗИЭ-45-3000) - фото 7
  • Измельчитель садовый электрический ЗУБР 3000 Вт, (ЗИЭ-45-3000) - фото 8
  • Измельчитель садовый электрический ЗУБР 3000 Вт, (ЗИЭ-45-3000) - фото 9
  • Измельчитель садовый электрический ЗУБР 3000 Вт, (ЗИЭ-45-3000) - фото 10
  • Измельчитель садовый электрический ЗУБР 3000 Вт, (ЗИЭ-45-3000) - фото 11
  • Измельчитель садовый электрический ЗУБР 3000 Вт, (ЗИЭ-45-3000) - фото 12
  • Измельчитель садовый электрический ЗУБР 3000 Вт, (ЗИЭ-45-3000) - фото 13
  • Измельчитель садовый электрический ЗУБР 3000 Вт, (ЗИЭ-45-3000) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 820 руб. 
Начислим 350 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720554
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Измельчитель садовый электрический ЗУБР 3000 Вт, (ЗИЭ-45-3000)
21 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Измельчители садовые
Тип двигателя
электрический
Комплектация
Измельчитель - 1 шт., Контейнер - 1 шт., Толкатель - 1 шт., Колеса с крепежом - 1 компл., Ключ - 2 шт., Руководство по эксплуатации - 1 экз.
Мощность электрического двигателя
3000
Частота вращения режущего инструмента, об/мин
60
Производительность, кг/ч
180
Колеса
да
Длина провода
0.25
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
45
Объем бака для измельченного материала
60
Ширина, см
62
Высота, см
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х53х39
Вес, кг.
22

Описание товара Измельчитель садовый электрический ЗУБР 3000 Вт, (ЗИЭ-45-3000)

Мощный, бесшумный и высокопроизводительный измельчитель ЗУБР станет незаменимым помощником на любом участке. Умная система управления автоматически увеличивает обороты при высокой нагрузке и включает реверс в случае застревания ветки, а усовершенствованное приемное отверстие облегчает процесс загрузки. Задача переработки скошенной, собранной или спиленной растительности больше не будет вызывать трудностей. Просто подвиньте измельчитель поближе, и вы даже не заметите, как работа будет завершена. Улучшенное приемное отверстие облегчает загрузку сучковатых веток Мощный двигатель с большим крутящим моментом, оснащенный планетарным редуктором с огромным передаточным числом Очень тихая работа благодаря специальной конструкции режущего инструмента Зубчатое режущее колесо автоматически затягивает поступающие отходы и тщательно перемалывает их Регулировка степени измельчения позволяет перерабатывать как траву, так и толстые ветки, получать на выходе мульчу разной фракционности, а также подготавливать твердые отходы большого диаметра к повторной переработке для еще более тщательного измельчения Электромагнитный выключатель предотвращает случайное включение при восстановлении напряжения после пропадания Защита двигателя от перегрузки Блокировка включения при снятом приемном баке Рама-трансформер для компактности хранения Приемный контейнер большого объема для отходов в комплекте

Отзывы о товаре Измельчитель садовый электрический ЗУБР 3000 Вт, (ЗИЭ-45-3000)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Измельчители садовые
Тип двигателя
электрический
Комплектация
Измельчитель - 1 шт., Контейнер - 1 шт., Толкатель - 1 шт., Колеса с крепежом - 1 компл., Ключ - 2 шт., Руководство по эксплуатации - 1 экз.
Мощность электрического двигателя
3000
Частота вращения режущего инструмента, об/мин
60
Производительность, кг/ч
180
Колеса
да
Длина провода
0.25
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
45
Объем бака для измельченного материала
60
Ширина, см
62
Развернуть
Высота, см
90
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный, бесшумный и высокопроизводительный измельчитель ЗУБР станет незаменимым помощником на любом участке. Умная система управления автоматически увеличивает обороты при высокой нагрузке и включает реверс в случае застревания ветки, а усовершенствованное приемное отверстие облегчает процесс загрузки. Задача переработки скошенной, собранной или спиленной растительности больше не будет вызывать трудностей. Просто подвиньте измельчитель поближе, и вы даже не заметите, как работа будет завершена. Улучшенное приемное отверстие облегчает загрузку сучковатых веток Мощный двигатель с большим крутящим моментом, оснащенный планетарным редуктором с огромным передаточным числом Очень тихая работа благодаря специальной конструкции режущего инструмента Зубчатое режущее колесо автоматически затягивает поступающие отходы и тщательно перемалывает их Регулировка степени измельчения позволяет перерабатывать как траву, так и толстые ветки, получать на выходе мульчу разной фракционности, а также подготавливать твердые отходы большого диаметра к повторной переработке для еще более тщательного измельчения Электромагнитный выключатель предотвращает случайное включение при восстановлении напряжения после пропадания Защита двигателя от перегрузки Блокировка включения при снятом приемном баке Рама-трансформер для компактности хранения Приемный контейнер большого объема для отходов в комплекте
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Измельчитель садовый электрический ЗУБР 3000 Вт, (ЗИЭ-45-3000) - стоимость товара 21820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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