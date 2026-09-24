Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчители садовые
Производительность, кг/ч
250
Колеса
да
Мощность топливного двигателя (л.с.)
8.5
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
90
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 440 руб.
В наличии
Код товара: 720553
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86 440 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Измельчители садовые
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Измельчитель - 1 шт., Колесо - 2 шт., Разгрузочный желоб - 1 шт., Загрузочный желоб - 1 шт., Рама - 1 шт., Передний кронштейн-опора - 1 шт., Крепеж - 1 компл., Инструкция по безопасности - 1 шт., Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Производительность, кг/ч
250
Колеса
да
Мощность топливного двигателя (л.с.)
8.5
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
90
Ширина, см
65
Высота, см
108
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х79х58
Вес, кг.
97
Описание товара Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90)
Мощный, бесшумный и высокопроизводительный измельчитель ЗУБР станет незаменимым помощником на любом участке. Умная система управления автоматически увеличивает обороты при высокой нагрузке и включает реверс в случае застревания ветки, а усовершенствованное приемное отверстие облегчает процесс загрузки. Задача переработки скошенной, собранной или спиленной растительности больше не будет вызывать трудностей. Просто подвиньте измельчитель поближе, и вы даже не заметите, как работа будет завершена. Применение Для измельчения отходов растительного происхождения (веток, листьев, скошенной растительности) Универсальный инструмент для утилизации садовой растительности, идеально подойдет для измельчения толстых веток
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Измельчители садовые
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Измельчитель - 1 шт., Колесо - 2 шт., Разгрузочный желоб - 1 шт., Загрузочный желоб - 1 шт., Рама - 1 шт., Передний кронштейн-опора - 1 шт., Крепеж - 1 компл., Инструкция по безопасности - 1 шт., Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Производительность, кг/ч
250
Колеса
да
Мощность топливного двигателя (л.с.)
8.5
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
90
Ширина, см
65
Высота, см
108
Страна производитель
Китай
Мощный, бесшумный и высокопроизводительный измельчитель ЗУБР станет незаменимым помощником на любом участке. Умная система управления автоматически увеличивает обороты при высокой нагрузке и включает реверс в случае застревания ветки, а усовершенствованное приемное отверстие облегчает процесс загрузки. Задача переработки скошенной, собранной или спиленной растительности больше не будет вызывать трудностей. Просто подвиньте измельчитель поближе, и вы даже не заметите, как работа будет завершена. Применение Для измельчения отходов растительного происхождения (веток, листьев, скошенной растительности) Универсальный инструмент для утилизации садовой растительности, идеально подойдет для измельчения толстых веток
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90) - стоимость товара 86440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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