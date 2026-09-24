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Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90) купить с доставкой в Москве
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Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90)

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Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90) - фото 1
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90) - фото 2
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90) - фото 3
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90) - фото 4
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90) - фото 5
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90) - фото 6
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90) - фото 7
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90) - фото 8
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90) - фото 9
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90) - фото 10
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90) - фото 11
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90) - фото 12
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90) - фото 13
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90) - фото 14
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90) - фото 15
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчители садовые
Производительность, кг/ч
250
Колеса
да
Мощность топливного двигателя (л.с.)
8.5
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
90
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90) - фото 1
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90) - фото 2
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90) - фото 3
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90) - фото 4
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90) - фото 5
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90) - фото 6
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90) - фото 7
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90) - фото 8
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90) - фото 9
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90) - фото 10
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90) - фото 11
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90) - фото 12
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90) - фото 13
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90) - фото 14
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90) - фото 15
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 440 руб. 
Начислим 1384 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720553
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90)
86 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Измельчители садовые
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Измельчитель - 1 шт., Колесо - 2 шт., Разгрузочный желоб - 1 шт., Загрузочный желоб - 1 шт., Рама - 1 шт., Передний кронштейн-опора - 1 шт., Крепеж - 1 компл., Инструкция по безопасности - 1 шт., Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Производительность, кг/ч
250
Колеса
да
Мощность топливного двигателя (л.с.)
8.5
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
90
Ширина, см
65
Высота, см
108
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х79х58
Вес, кг.
97

Описание товара Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90)

Мощный, бесшумный и высокопроизводительный измельчитель ЗУБР станет незаменимым помощником на любом участке. Умная система управления автоматически увеличивает обороты при высокой нагрузке и включает реверс в случае застревания ветки, а усовершенствованное приемное отверстие облегчает процесс загрузки. Задача переработки скошенной, собранной или спиленной растительности больше не будет вызывать трудностей. Просто подвиньте измельчитель поближе, и вы даже не заметите, как работа будет завершена. Применение Для измельчения отходов растительного происхождения (веток, листьев, скошенной растительности) Универсальный инструмент для утилизации садовой растительности, идеально подойдет для измельчения толстых веток

Отзывы о товаре Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Измельчители садовые
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Измельчитель - 1 шт., Колесо - 2 шт., Разгрузочный желоб - 1 шт., Загрузочный желоб - 1 шт., Рама - 1 шт., Передний кронштейн-опора - 1 шт., Крепеж - 1 компл., Инструкция по безопасности - 1 шт., Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Производительность, кг/ч
250
Колеса
да
Мощность топливного двигателя (л.с.)
8.5
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
90
Ширина, см
65
Высота, см
108
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный, бесшумный и высокопроизводительный измельчитель ЗУБР станет незаменимым помощником на любом участке. Умная система управления автоматически увеличивает обороты при высокой нагрузке и включает реверс в случае застревания ветки, а усовершенствованное приемное отверстие облегчает процесс загрузки. Задача переработки скошенной, собранной или спиленной растительности больше не будет вызывать трудностей. Просто подвиньте измельчитель поближе, и вы даже не заметите, как работа будет завершена. Применение Для измельчения отходов растительного происхождения (веток, листьев, скошенной растительности) Универсальный инструмент для утилизации садовой растительности, идеально подойдет для измельчения толстых веток
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 90 мм, (БИС-90) - стоимость товара 86440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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