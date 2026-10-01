Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм
Измельчитель садовый электрический Denzel ECS-2500 59701 мощностью 2500 Вт предназначен для утилизации веток, листвы, скошенной растительности диаметром до 45 мм. Станет незаменимым помощником в саду или на даче, позволит поддерживать порядок на приусадебном участке. Скорость вращения режущих элементов составляет 4100 оборотов в минуту, что позволяет быстро решать поставленные задачи.
Преимущества
- Надежность — мотор измельчителя с медной обмоткой защищен от перегрева и перегрузок.
- Безопасность — специальный выключатель не допускает случайного включения мотора при поднятой крышке.
- Повышенный ресурс режущей системы — сдвоенные лезвия изготовлены из высокопрочной стали твердостью не менее 56 HRC и не требуют постоянной заточки.
- Простое управление — пользователю необходимо лишь подключить устройство к сети и нажать кнопку пуска.
- Дополнительный комплект лезвий — второй набор ножей для измельчителя входит в комплект поставки.
- Маневренность — для удобного перемещения по участку измельчитель оснащен колесами и ручкой.
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Измельчитель садовый электрический Denzel ECS-2500 59701 мощностью 2500 Вт предназначен для утилизации веток, листвы, скошенной растительности диаметром до 45 мм. Станет незаменимым помощником в саду или на даче, позволит поддерживать порядок на приусадебном участке. Скорость вращения режущих элементов составляет 4100 оборотов в минуту, что позволяет быстро решать поставленные задачи.
Преимущества
- Надежность — мотор измельчителя с медной обмоткой защищен от перегрева и перегрузок.
- Безопасность — специальный выключатель не допускает случайного включения мотора при поднятой крышке.
- Повышенный ресурс режущей системы — сдвоенные лезвия изготовлены из высокопрочной стали твердостью не менее 56 HRC и не требуют постоянной заточки.
- Простое управление — пользователю необходимо лишь подключить устройство к сети и нажать кнопку пуска.
- Дополнительный комплект лезвий — второй набор ножей для измельчителя входит в комплект поставки.
- Маневренность — для удобного перемещения по участку измельчитель оснащен колесами и ручкой.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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