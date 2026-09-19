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Измельчитель садовый Makita UD2500 купить с доставкой в Москве
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Измельчитель садовый Makita UD2500

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Измельчитель садовый Makita UD2500 - фото 1
Измельчитель садовый Makita UD2500 - фото 2
Измельчитель садовый Makita UD2500 - фото 3
Измельчитель садовый Makita UD2500 - фото 4
Измельчитель садовый Makita UD2500 - фото 5
Измельчитель садовый Makita UD2500 - фото 6
Измельчитель садовый Makita UD2500 - фото 7
Измельчитель садовый Makita UD2500 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчитель
Мощность электрического двигателя
2500
Частота вращения режущего инструмента, об/мин
0
Производительность, кг/ч
40
Колеса
да
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
45
Объем бака для измельченного материала
67
  • Измельчитель садовый Makita UD2500 - фото 1
  • Измельчитель садовый Makita UD2500 - фото 2
  • Измельчитель садовый Makita UD2500 - фото 3
  • Измельчитель садовый Makita UD2500 - фото 4
  • Измельчитель садовый Makita UD2500 - фото 5
  • Измельчитель садовый Makita UD2500 - фото 6
  • Измельчитель садовый Makita UD2500 - фото 7
  • Измельчитель садовый Makita UD2500 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
26 100 руб.  36 643 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 345522
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Измельчитель
Тип двигателя
электрический
Комплектация
документация, мусоросборник, подставка с колесами
Мощность электрического двигателя
2500
Частота вращения режущего инструмента, об/мин
0
Производительность, кг/ч
40
Колеса
да
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
45
Объем бака для измельченного материала
67
Ширина, см
40
Высота, см
95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х51х42
Вес, кг.
13.6

Описание товара Измельчитель садовый Makita UD2500

Измельчитель садовый Makita UD2500 применяется для измельчения веток диаметром до 45 мм. Модель оснащена мощным асинхронным двигателем. Измельчение веток происходит при помощи фрезы. В нижнюю часть измельчителя устанавливается контейнер объемом 67 литров, он же является концевиком, который предотвращает случайное включение инструмента. Если фреза попала на сучок и ветка не измельчилась, то электроника в автоматическом режиме включит реверc и повторно начнет измельчать ветку. При закусывании фрезы, можно в ручном режиме включить реверс. Широкая основа и высокая масса обеспечивают устойчивость инструмента на любой поверхности. Опорные колеса обеспечивают комфортную транспортировку.

Отзывы о товаре Измельчитель садовый Makita UD2500




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Измельчитель
Тип двигателя
электрический
Комплектация
документация, мусоросборник, подставка с колесами
Мощность электрического двигателя
2500
Частота вращения режущего инструмента, об/мин
0
Производительность, кг/ч
40
Колеса
да
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
45
Объем бака для измельченного материала
67
Ширина, см
40
Высота, см
95
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Измельчитель садовый Makita UD2500 применяется для измельчения веток диаметром до 45 мм. Модель оснащена мощным асинхронным двигателем. Измельчение веток происходит при помощи фрезы. В нижнюю часть измельчителя устанавливается контейнер объемом 67 литров, он же является концевиком, который предотвращает случайное включение инструмента. Если фреза попала на сучок и ветка не измельчилась, то электроника в автоматическом режиме включит реверc и повторно начнет измельчать ветку. При закусывании фрезы, можно в ручном режиме включить реверс. Широкая основа и высокая масса обеспечивают устойчивость инструмента на любой поверхности. Опорные колеса обеспечивают комфортную транспортировку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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