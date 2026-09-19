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Характеристики
Тип товара
Измельчитель
Мощность электрического двигателя
2500
Частота вращения режущего инструмента, об/мин
0
Производительность, кг/ч
40
Колеса
да
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
45
Объем бака для измельченного материала
67
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
26 100 руб.
36 643
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 345522
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Описание товара Измельчитель садовый Makita UD2500
Измельчитель садовый Makita UD2500 применяется для измельчения веток диаметром до 45 мм. Модель оснащена мощным асинхронным двигателем. Измельчение веток происходит при помощи фрезы. В нижнюю часть измельчителя устанавливается контейнер объемом 67 литров, он же является концевиком, который предотвращает случайное включение инструмента. Если фреза попала на сучок и ветка не измельчилась, то электроника в автоматическом режиме включит реверc и повторно начнет измельчать ветку. При закусывании фрезы, можно в ручном режиме включить реверс. Широкая основа и высокая масса обеспечивают устойчивость инструмента на любой поверхности. Опорные колеса обеспечивают комфортную транспортировку.
Измельчитель садовый Makita UD2500 применяется для измельчения веток диаметром до 45 мм. Модель оснащена мощным асинхронным двигателем. Измельчение веток происходит при помощи фрезы. В нижнюю часть измельчителя устанавливается контейнер объемом 67 литров, он же является концевиком, который предотвращает случайное включение инструмента. Если фреза попала на сучок и ветка не измельчилась, то электроника в автоматическом режиме включит реверc и повторно начнет измельчать ветку. При закусывании фрезы, можно в ручном режиме включить реверс. Широкая основа и высокая масса обеспечивают устойчивость инструмента на любой поверхности. Опорные колеса обеспечивают комфортную транспортировку.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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