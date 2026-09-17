Картридж Epson T6734 (C13T67344A) для Epson L800, желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 168564
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
L800
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х4х4
Вес, г.
234
Описание товара Картридж Epson T6734 (C13T67344A) для Epson L800, желтый
Чернила для заправки картриджа, цвет - желтый, для струйных принтеров Epson. Объем 70 мл
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Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
L800
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Чернила для заправки картриджа, цвет - желтый, для струйных принтеров Epson. Объем 70 мл
Картридж Epson T6734 (C13T67344A) для Epson L800, желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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