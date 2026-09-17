Картридж Cactus CS-PG40 черный
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 168750
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Fax JX200, Fax JX210, Fax JX210P, Fax JX500, Fax JX510, Fax JX510P, 1200, 1300, 1600, 1700, 1800, 1900, 2200, 2500, 2600, MP140, MP150, MP160, MP170, MP180, MP190, MP210, MP220, MP450, MP450X, MP460, MP470, MX300, MX310
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х4
Вес, г.
90
Описание товара Картридж Cactus CS-PG40 черный
Картридж для струйных принтеров. Гарантирует длительную и качественную печать. Цвет - черный. Ресурс - 380 страниц
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Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Fax JX200, Fax JX210, Fax JX210P, Fax JX500, Fax JX510, Fax JX510P, 1200, 1300, 1600, 1700, 1800, 1900, 2200, 2500, 2600, MP140, MP150, MP160, MP170, MP180, MP190, MP210, MP220, MP450, MP450X, MP460, MP470, MX300, MX310
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Картридж для струйных принтеров. Гарантирует длительную и качественную печать. Цвет - черный. Ресурс - 380 страниц
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Теги товара: для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Картридж Cactus CS-PG40 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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