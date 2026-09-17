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Картридж Cactus CS-PG40 черный купить с доставкой в Москве
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Картридж Cactus CS-PG40 черный

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Картридж Cactus CS-PG40 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168750
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Fax JX200, Fax JX210, Fax JX210P, Fax JX500, Fax JX510, Fax JX510P, 1200, 1300, 1600, 1700, 1800, 1900, 2200, 2500, 2600, MP140, MP150, MP160, MP170, MP180, MP190, MP210, MP220, MP450, MP450X, MP460, MP470, MX300, MX310
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х4
Вес, г.
90

Описание товара Картридж Cactus CS-PG40 черный

Картридж для струйных принтеров. Гарантирует длительную и качественную печать. Цвет - черный. Ресурс - 380 страниц

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-PG40 черный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Fax JX200, Fax JX210, Fax JX210P, Fax JX500, Fax JX510, Fax JX510P, 1200, 1300, 1600, 1700, 1800, 1900, 2200, 2500, 2600, MP140, MP150, MP160, MP170, MP180, MP190, MP210, MP220, MP450, MP450X, MP460, MP470, MX300, MX310
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж для струйных принтеров. Гарантирует длительную и качественную печать. Цвет - черный. Ресурс - 380 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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