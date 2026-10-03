Картридж струйный Cactus CS-LC3239XLM пурпурный (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
Brother
Ресурс (страниц)
5000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб.
В наличии
Код товара: 647903
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1 100 руб.
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Brother HL-J6000DW,Brother HL-J6100DW,Brother MFC-J5945DW,Brother MFC-J6945DW,Brother MFC-J6947DW
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
Brother
Ресурс (страниц)
5000
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
136
Описание товара Картридж струйный Cactus CS-LC3239XLM пурпурный (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW
Струйный картридж Cactus CS-LC3239XLM отличается широкой совместимостью с принтерами и МФУ от производителя Brother, одновременно обеспечивая высокое качество печати различного материала и стабильность работы на протяжении всего эксплуатационного ресурса. С помощью картриджа Cactus CS-LC3239XLM емкостью 52 мл можно выполнить распечатку весьма большого количества страниц. Чернила с пурпурными красящими частицами позволяют получать изображения с плавным переходом оттенков и четкой передачей деталей на различных носителях.
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Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Brother HL-J6000DW,Brother HL-J6100DW,Brother MFC-J5945DW,Brother MFC-J6945DW,Brother MFC-J6947DW
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
Brother
Ресурс (страниц)
5000
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Струйный картридж Cactus CS-LC3239XLM отличается широкой совместимостью с принтерами и МФУ от производителя Brother, одновременно обеспечивая высокое качество печати различного материала и стабильность работы на протяжении всего эксплуатационного ресурса. С помощью картриджа Cactus CS-LC3239XLM емкостью 52 мл можно выполнить распечатку весьма большого количества страниц. Чернила с пурпурными красящими частицами позволяют получать изображения с плавным переходом оттенков и четкой передачей деталей на различных носителях.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Картридж струйный Cactus CS-LC3239XLM пурпурный (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1100 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-LC3239XLM пурпурный (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW