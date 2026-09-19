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Контейнер с чернилами CANON GI-41 PGBK черный, 170 мл купить с доставкой в Москве
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Контейнер с чернилами CANON GI-41 PGBK черный, 170 мл

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Контейнер с чернилами CANON GI-41 PGBK черный, 170 мл - фото 1
Контейнер с чернилами CANON GI-41 PGBK черный, 170 мл - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила для струйных принтеров
  • Контейнер с чернилами CANON GI-41 PGBK черный, 170 мл - фото 1
  • Контейнер с чернилами CANON GI-41 PGBK черный, 170 мл - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
1 680 руб.  2 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 485150
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Чернила для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х5х5
Вес, г.
250

Описание товара Контейнер с чернилами CANON GI-41 PGBK черный, 170 мл

Оригинальный цветной картридж для струйных принтеров Canon. Гарантирует длительную и качественную печать.

Отзывы о товаре Контейнер с чернилами CANON GI-41 PGBK черный, 170 мл




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Чернила для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный цветной картридж для струйных принтеров Canon. Гарантирует длительную и качественную печать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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