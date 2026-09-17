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Картридж Cactus CS-CL51 голубой/пурпурный/желтый купить с доставкой в Москве
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Картридж Cactus CS-CL51 голубой/пурпурный/желтый

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Картридж Cactus CS-CL51 голубой/пурпурный/желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168705
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
MP150, MP160, MP170, MP180, MP210, MP220, MP450, MP460, MP470, 1200, 1300, 1600, 1700, 1800, 1900, 2200, 2500, 2600, 6210D, 6220D, MX300, MX310
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Цвет
голубой, пурпурный, желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х4
Вес, г.
88

Описание товара Картридж Cactus CS-CL51 голубой/пурпурный/желтый

CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью.

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-CL51 голубой/пурпурный/желтый




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
MP150, MP160, MP170, MP180, MP210, MP220, MP450, MP460, MP470, 1200, 1300, 1600, 1700, 1800, 1900, 2200, 2500, 2600, 6210D, 6220D, MX300, MX310
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Цвет
голубой, пурпурный, желтый
Страна производитель
Китай
Описание
CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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