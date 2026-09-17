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Картридж Cactus CS-PG37 черный купить с доставкой в Москве
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Картридж Cactus CS-PG37 черный

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Картридж Cactus CS-PG37 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168749
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Canon Pixma MP210
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х7х4
Вес, г.
100

Описание товара Картридж Cactus CS-PG37 черный

Картридж Cactus CS-PG37 черный

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Canon Pixma MP210
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж Cactus CS-PG37 черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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