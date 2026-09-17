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Картридж Epson T6731 (C13T67314A) для Epson L800, черный купить с доставкой в Москве
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Картридж Epson T6731 (C13T67314A) для Epson L800, черный

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Картридж Epson T6731 (C13T67314A) для Epson L800, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168561
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
L800
Совместимость
для Epson
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х6х6
Вес, г.
108

Описание товара Картридж Epson T6731 (C13T67314A) для Epson L800, черный

Чернила для заправки картриджа, цвет - черный, для струйных принтеров Epson. Объем 70 мл

Отзывы о товаре Картридж Epson T6731 (C13T67314A) для Epson L800, черный




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
L800
Совместимость
для Epson
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Чернила для заправки картриджа, цвет - черный, для струйных принтеров Epson. Объем 70 мл
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Epson T6731 (C13T67314A) для Epson L800, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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