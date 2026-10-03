Top.Mail.Ru
Картридж Canon CLI-471BK (0400C001) для Canon MG5740/MG6840/MG7740, черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Картридж Canon CLI-471BK (0400C001) для Canon MG5740/MG6840/MG7740, черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Картридж Canon CLI-471BK (0400C001) для Canon MG5740/MG6840/MG7740, черный - фото 1
Картридж Canon CLI-471BK (0400C001) для Canon MG5740/MG6840/MG7740, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
  • Картридж Canon CLI-471BK (0400C001) для Canon MG5740/MG6840/MG7740, черный - фото 1
  • Картридж Canon CLI-471BK (0400C001) для Canon MG5740/MG6840/MG7740, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 168419
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Картридж Canon CLI-471BK (0400C001) для Canon MG5740/MG6840/MG7740, черный
1 040 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Цвет
черный
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
11х10х2
Вес, г.
40

Описание товара Картридж Canon CLI-471BK (0400C001) для Canon MG5740/MG6840/MG7740, черный

Картридж Canon CLI-471BK (0400C001) — это оригинальный сменный элемент с черными водорастворимыми чернилами для струйных принтеров и МФУ серии Canon PIXMA. Он разработан по технологии ChromaLife100+, которая защищает отпечатки от выцветания, сохраняя яркость и насыщенность снимков на десятилетия.

Отзывы о товаре Картридж Canon CLI-471BK (0400C001) для Canon MG5740/MG6840/MG7740, черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Цвет
черный
Страна производитель
Япония
Описание
Картридж Canon CLI-471BK (0400C001) — это оригинальный сменный элемент с черными водорастворимыми чернилами для струйных принтеров и МФУ серии Canon PIXMA. Он разработан по технологии ChromaLife100+, которая защищает отпечатки от выцветания, сохраняя яркость и насыщенность снимков на десятилетия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Canon CLI-471BK (0400C001) для Canon MG5740/MG6840/MG7740, черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1040 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...