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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 156559
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Описание товара Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L PLUS Lime Лайм
Современный дизайн, превосходная оптика, совершенная конструкция – все это микроскопы Levenhuk Rainbow 50L PLUS! Микроскопы прекрасно подходят для начинающих исследователей. Каждая модель комплектуется набором для опытов Levenhuk K50, в котором есть все необходимое для знакомства с тайнами микромира. Благодаря улучшенной оптике и широкому диапазону увеличений микроскопы Rainbow 50L PLUS будут полезны студентам-биологам и даже сотрудникам исследовательских лабораторий. Среди достоинств этих микроскопов стоит отметить просветленную оптику и универсальную подсветку, благодаря которой можно изучать прозрачные, непрозрачные и полупрозрачные микропрепараты.
Современный дизайн, превосходная оптика, совершенная конструкция – все это микроскопы Levenhuk Rainbow 50L PLUS! Микроскопы прекрасно подходят для начинающих исследователей. Каждая модель комплектуется набором для опытов Levenhuk K50, в котором есть все необходимое для знакомства с тайнами микромира. Благодаря улучшенной оптике и широкому диапазону увеличений микроскопы Rainbow 50L PLUS будут полезны студентам-биологам и даже сотрудникам исследовательских лабораторий. Среди достоинств этих микроскопов стоит отметить просветленную оптику и универсальную подсветку, благодаря которой можно изучать прозрачные, непрозрачные и полупрозрачные микропрепараты.
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