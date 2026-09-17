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Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L PLUS Azure Лазурь купить с доставкой в Москве
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Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L PLUS Azure Лазурь

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Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L PLUS Azure Лазурь - фото 1
Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L PLUS Azure Лазурь - фото 2
Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L PLUS Azure Лазурь - фото 3
Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L PLUS Azure Лазурь - фото 4
Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L PLUS Azure Лазурь - фото 5
Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L PLUS Azure Лазурь - фото 6
Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L PLUS Azure Лазурь - фото 7
Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L PLUS Azure Лазурь - фото 8
Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L PLUS Azure Лазурь - фото 9
Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L PLUS Azure Лазурь - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L PLUS Azure Лазурь - фото 1
  • Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L PLUS Azure Лазурь - фото 2
  • Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L PLUS Azure Лазурь - фото 3
  • Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L PLUS Azure Лазурь - фото 4
  • Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L PLUS Azure Лазурь - фото 5
  • Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L PLUS Azure Лазурь - фото 6
  • Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L PLUS Azure Лазурь - фото 7
  • Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L PLUS Azure Лазурь - фото 8
  • Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L PLUS Azure Лазурь - фото 9
  • Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L PLUS Azure Лазурь - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 156563
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
64-1280
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
90x90 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х27х18
Вес, кг.
2

Описание товара Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L PLUS Azure Лазурь

Современный дизайн, превосходная оптика, совершенная конструкция – все это микроскопы Levenhuk Rainbow 50L PLUS! Микроскопы прекрасно подходят для начинающих исследователей. Каждая модель комплектуется набором для опытов Levenhuk K50, в котором есть все необходимое для знакомства с тайнами микромира. Благодаря улучшенной оптике и широкому диапазону увеличений микроскопы Rainbow 50L PLUS будут полезны студентам-биологам и даже сотрудникам исследовательских лабораторий. Среди достоинств этих микроскопов стоит отметить просветленную оптику и универсальную подсветку, благодаря которой можно изучать прозрачные, непрозрачные и полупрозрачные микропрепараты.

Отзывы о товаре Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L PLUS Azure Лазурь




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
64-1280
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
90x90 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Современный дизайн, превосходная оптика, совершенная конструкция – все это микроскопы Levenhuk Rainbow 50L PLUS! Микроскопы прекрасно подходят для начинающих исследователей. Каждая модель комплектуется набором для опытов Levenhuk K50, в котором есть все необходимое для знакомства с тайнами микромира. Благодаря улучшенной оптике и широкому диапазону увеличений микроскопы Rainbow 50L PLUS будут полезны студентам-биологам и даже сотрудникам исследовательских лабораторий. Среди достоинств этих микроскопов стоит отметить просветленную оптику и универсальную подсветку, благодаря которой можно изучать прозрачные, непрозрачные и полупрозрачные микропрепараты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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