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Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM500 LCD купить с доставкой в Москве
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Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM500 LCD

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Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM500 LCD - фото 1
Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM500 LCD - фото 2
Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM500 LCD - фото 3
Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM500 LCD - фото 4
Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM500 LCD - фото 5
Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM500 LCD - фото 6
Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM500 LCD - фото 7
Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM500 LCD - фото 8
Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM500 LCD - фото 9
Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM500 LCD - фото 10
Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM500 LCD - фото 11
Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM500 LCD - фото 12
Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM500 LCD - фото 13
Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM500 LCD - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
цифровой
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM500 LCD - фото 1
  • Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM500 LCD - фото 2
  • Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM500 LCD - фото 3
  • Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM500 LCD - фото 4
  • Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM500 LCD - фото 5
  • Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM500 LCD - фото 6
  • Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM500 LCD - фото 7
  • Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM500 LCD - фото 8
  • Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM500 LCD - фото 9
  • Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM500 LCD - фото 10
  • Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM500 LCD - фото 11
  • Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM500 LCD - фото 12
  • Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM500 LCD - фото 13
  • Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM500 LCD - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 404331
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
7–200
Тип микроскопа
цифровой
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
120х180 мм
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х17
Вес, кг.
1.16

Описание товара Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM500 LCD

Levenhuk Rainbow DM500 LCD – цифровой микроскоп с возможностью фото- и видеозаписи. Он дает увеличение в диапазоне от 7 до 200 крат, позволяет работать с образцами любой степени прозрачности, а также не требует подключения к сети. Микроскоп может использоваться для изучения насекомых, образцов растений и готовых микропрепаратов, а также поможет в любимом хобби, если оно связано с техникой, электроникой или моделизмом. Прибор обеспечивает увеличение в диапазоне от 7 до 200 крат, картинка выводится на встроенный ЖК-экран с диагональю 5 дюймов (12,7 см). Экран передает цветное изображение и может быть отклонен на небольшой угол для более удобной работы. Кнопки управления микроскопом находятся прямо под экраном, но в комплекте есть также и беспроводной пульт дистанционного управления. На него вынесены не все функции, но с его помощью можно запускать запись видео, фотографировать и регулировать увеличение. Микропрепараты на предметном столике закрепляются зажимами. Для освещения используются верхняя и нижняя светодиодная подсветки с регулировкой яркости. Подсветка может работать от аккумулятора, что делает прибор более мобильным. Из цифровых функций наиболее важными являются фото- и видеозапись. Прибор позволяет получать кадры в высоком разрешении, на которых можно детально рассматривать структуру изучаемых образцов. Это позволяет создавать цифровые архивы исследований. Запись ведется на карту памяти, которая приобретается отдельно. Основные особенности: Диагональ встроенного экрана – 5 дюймов, возможность поворота. Цветное изображение, запись фото и видео в высоком разрешении. Светодиодная подсветка с регулировкой яркости и возможностью работы от аккумулятора. В комплекте готовые микропрепараты для проведения исследований. Беспроводной пульт управления для запуска фотографирования и записи видео. Комплектация: микроскоп с ЖК-экраном, предметный столик с зажимами и предметными стеклами, инфракрасный пульт дистанционного управления, готовые микропрепараты: крыло саранчи (Locust wing), крыло пчелы (Honeybee wing), ножка пчелы (Honeybee leg), микроскопическая водоросль (Laver), стебель сосны (Pine tree stem), стебель гвоздики (Carnation stem), перо канарейки (Canary feather), коровий волос (Cow hair), чешуя золотой рыбки (Goldfish scale), зерно картофельного крахмала (Potato starch), стебель кукурузы (Corn stem), кожица лука (Onion epidermis), кабель питания,сетевой адаптер, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Отзывы о товаре Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM500 LCD




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
7–200
Тип микроскопа
цифровой
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
120х180 мм
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk Rainbow DM500 LCD – цифровой микроскоп с возможностью фото- и видеозаписи. Он дает увеличение в диапазоне от 7 до 200 крат, позволяет работать с образцами любой степени прозрачности, а также не требует подключения к сети. Микроскоп может использоваться для изучения насекомых, образцов растений и готовых микропрепаратов, а также поможет в любимом хобби, если оно связано с техникой, электроникой или моделизмом. Прибор обеспечивает увеличение в диапазоне от 7 до 200 крат, картинка выводится на встроенный ЖК-экран с диагональю 5 дюймов (12,7 см). Экран передает цветное изображение и может быть отклонен на небольшой угол для более удобной работы. Кнопки управления микроскопом находятся прямо под экраном, но в комплекте есть также и беспроводной пульт дистанционного управления. На него вынесены не все функции, но с его помощью можно запускать запись видео, фотографировать и регулировать увеличение. Микропрепараты на предметном столике закрепляются зажимами. Для освещения используются верхняя и нижняя светодиодная подсветки с регулировкой яркости. Подсветка может работать от аккумулятора, что делает прибор более мобильным. Из цифровых функций наиболее важными являются фото- и видеозапись. Прибор позволяет получать кадры в высоком разрешении, на которых можно детально рассматривать структуру изучаемых образцов. Это позволяет создавать цифровые архивы исследований. Запись ведется на карту памяти, которая приобретается отдельно. Основные особенности: Диагональ встроенного экрана – 5 дюймов, возможность поворота. Цветное изображение, запись фото и видео в высоком разрешении. Светодиодная подсветка с регулировкой яркости и возможностью работы от аккумулятора. В комплекте готовые микропрепараты для проведения исследований. Беспроводной пульт управления для запуска фотографирования и записи видео. Комплектация: микроскоп с ЖК-экраном, предметный столик с зажимами и предметными стеклами, инфракрасный пульт дистанционного управления, готовые микропрепараты: крыло саранчи (Locust wing), крыло пчелы (Honeybee wing), ножка пчелы (Honeybee leg), микроскопическая водоросль (Laver), стебель сосны (Pine tree stem), стебель гвоздики (Carnation stem), перо канарейки (Canary feather), коровий волос (Cow hair), чешуя золотой рыбки (Goldfish scale), зерно картофельного крахмала (Potato starch), стебель кукурузы (Corn stem), кожица лука (Onion epidermis), кабель питания,сетевой адаптер, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.
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