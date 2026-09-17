Кофемолка Starwind SGP4421
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 122439
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофемолка
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Размеры в упаковке, см
17х11х11
Вес, г.
733
Описание товара Кофемолка Starwind SGP4421
Обеспечивает помол кофейных зерен перед заваркой. Может использоваться также для помола любых других сухих ингредиентов. Мощность 200 Вт, вместимость 40 г.
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Обеспечивает помол кофейных зерен перед заваркой. Может использоваться также для помола любых других сухих ингредиентов. Мощность 200 Вт, вместимость 40 г.
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, российские
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, российские
Кофемолка Starwind SGP4421 - стоимость товара 1020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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