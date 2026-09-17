Тепловентилятор Engy EN-513
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Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 106513
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловентиляторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х12
Вес, г.
950
Описание товара Тепловентилятор Engy EN-513
Тепловентилятор напольный, 2 уровня мощности: 1000/1800 Вт, спиральный нагревательный элемент, защита от перегрева, регулировка температуры, площадь обогрева: 20 м2
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Тепловентилятор напольный, 2 уровня мощности: 1000/1800 Вт, спиральный нагревательный элемент, защита от перегрева, регулировка температуры, площадь обогрева: 20 м2
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, керамические, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража, 220 в
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, керамические, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража, 220 в
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