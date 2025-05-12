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Смеситель для ванны Lemark Plus Strike LM1102C купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны Lemark Plus Strike LM1102C

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Смеситель для ванны Lemark Plus Strike LM1102C - фото 1
Смеситель для ванны Lemark Plus Strike LM1102C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
156
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны Lemark Plus Strike LM1102C - фото 1
  • Смеситель для ванны Lemark Plus Strike LM1102C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
8 752 руб.  10 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 103142
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
16
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
18
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
156
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х16
Вес, кг.
2.01

Описание товара Смеситель для ванны Lemark Plus Strike LM1102C

Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Монтаж - настенный



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные

Отзывы о товаре Смеситель для ванны Lemark Plus Strike LM1102C

Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Кирилл Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кран, но очень компактный. Не всем подойдёт миниатюрный размер. На вкус и цвет... Похоже, что действительно лемарк, коробка, причиндалы фирменные.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Оптимальный выбор из самых бюджетных вариантов.
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
установили быстро, качественный, немного шумноват
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2024
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель замечательный! Упакован на все 100! Брали заранее , идет ремонт.
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2024
Татьяна В.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично упакован, пока еще не устанавливали, но думаю, что будет все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2023
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
Кран нравится, хороший старый бренд, качественный картридж, приятный ход, надеюсь прослужит долго:)
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2023
Запеканка

Достоинства:


Комментарий:
Лейка маловата, но у меня это расходник. Потом поменяю
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2022
Оксана Е.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель сам очень хороший, а вот лейка хлиповатач
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2022
Оксана К.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо lemark за качественный товар
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2022
Надежда Л.

Достоинства:


Комментарий:
Установлен больше месяца назад, пока всё устраивает, качественный



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
16
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
18
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
156
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Описание
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Монтаж - настенный


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Кирилл Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кран, но очень компактный. Не всем подойдёт миниатюрный размер. На вкус и цвет... Похоже, что действительно лемарк, коробка, причиндалы фирменные.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Оптимальный выбор из самых бюджетных вариантов.
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
установили быстро, качественный, немного шумноват
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2024
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель замечательный! Упакован на все 100! Брали заранее , идет ремонт.
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2024
Татьяна В.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично упакован, пока еще не устанавливали, но думаю, что будет все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2023
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
Кран нравится, хороший старый бренд, качественный картридж, приятный ход, надеюсь прослужит долго:)
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2023
Запеканка

Достоинства:


Комментарий:
Лейка маловата, но у меня это расходник. Потом поменяю
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2022
Оксана Е.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель сам очень хороший, а вот лейка хлиповатач
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2022
Оксана К.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо lemark за качественный товар
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2022
Надежда Л.

Достоинства:


Комментарий:
Установлен больше месяца назад, пока всё устраивает, качественный


Смеситель для ванны Lemark Plus Strike LM1102C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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