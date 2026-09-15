Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., экстра-длинные, c шаром, сатин. Matrix
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб.
В наличии
Код товара: 649123
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество бит, шт
9
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х14х3
Вес, г.
440
Описание товара Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., экстра-длинные, c шаром, сатин. Matrix
Набор удлиненных имбусовых ключей HEX, 2-12мм, CrV, 9шт, сатин MATRIX 12302 служит для ручного отвинчивания/завинчивания крепежных элементов. Подходит для работы в труднодоступных местах благодаря двустороннему применению. Сатинированные поверхности ключей обеспечивают крепкое удержание инструментов в ладони даже при высоком крутящем моменте. Материал изделий - хромованадиевая сталь высокого качества. По степени твердости ключи соответствуют 50 HRС. Ключи крепятся в специальной клипсе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество бит, шт
9
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Страна производитель
Китай
Набор удлиненных имбусовых ключей HEX, 2-12мм, CrV, 9шт, сатин MATRIX 12302 служит для ручного отвинчивания/завинчивания крепежных элементов. Подходит для работы в труднодоступных местах благодаря двустороннему применению. Сатинированные поверхности ключей обеспечивают крепкое удержание инструментов в ладони даже при высоком крутящем моменте. Материал изделий - хромованадиевая сталь высокого качества. По степени твердости ключи соответствуют 50 HRС. Ключи крепятся в специальной клипсе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., экстра-длинные, c шаром, сатин. Matrix - этот товар вы можете купить по цене 890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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