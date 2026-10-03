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Набор инструментов Kraftool Expert 26151-H21 (21 предмет) купить с доставкой в Москве
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Набор инструментов Kraftool Expert 26151-H21 (21 предмет)

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Набор инструментов Kraftool Expert 26151-H21 (21 предмет)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для крепежных работ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
1 130 руб.  1 810 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347970
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор инструментов Kraftool Expert 26151-H21 (21 предмет)
1 130 руб. -38%
1 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для крепежных работ
Имбусовые ключи в комплекте
?
Шлицы бит
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL)
Торцовые головки
13 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х19х4
Вес, г.
450

Описание товара Набор инструментов Kraftool Expert 26151-H21 (21 предмет)

Реверсная рычажная отвертка KRAFTOOLBIT-LOCK 26151-H21 применяется для крепежных работ. За счет наличия реверсивного механизма можно закручивать и выкручивать болты, не отрывая биты от головки крепежного элемента. Поворотный шарнир используется при изменении положения ручки для эффективной передачи усилия при работе. Отвертка комплектуется адаптером для головок 1/4", торцевыми головками (9 шт) и битами (10 шт).



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Отзывы о товаре Набор инструментов Kraftool Expert 26151-H21 (21 предмет)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для крепежных работ
Имбусовые ключи в комплекте
?
Шлицы бит
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL)
Торцовые головки
13 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Реверсная рычажная отвертка KRAFTOOLBIT-LOCK 26151-H21 применяется для крепежных работ. За счет наличия реверсивного механизма можно закручивать и выкручивать болты, не отрывая биты от головки крепежного элемента. Поворотный шарнир используется при изменении положения ручки для эффективной передачи усилия при работе. Отвертка комплектуется адаптером для головок 1/4", торцевыми головками (9 шт) и битами (10 шт).


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
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Набор инструментов Kraftool Expert 26151-H21 (21 предмет) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1130 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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