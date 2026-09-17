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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для камер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 7986
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Описание товара Flama держатель для крышки объектива
Универсальный держатель со шнурком Fujimi FJCK-1, поможет Вам закрепить защитную крышку на объективе или камере. Использование этого простого аксессуара поможет сэкономить время и предотвратить потерю заглушки, тем самым обеспечивая безопасность фототехники. С простым и удобным держателем, Вам больше не придется искать специальное место для крышки или беспокоиться за ее сохранность, ведь теперь она будет всегда под рукой. Аксессуар выполнен из высококачественных материалов, что обеспечит его длительную и беспроблемную службу. Держатель прост и удобен в использовании, для того чтобы закрепить его, необходимо продеть петлю через кольцо на корпусе камеры или прикрепить к объективу и закрепить другой конец шнурка на крышке объектива при помощи липучки.
Универсальный держатель со шнурком Fujimi FJCK-1, поможет Вам закрепить защитную крышку на объективе или камере. Использование этого простого аксессуара поможет сэкономить время и предотвратить потерю заглушки, тем самым обеспечивая безопасность фототехники. С простым и удобным держателем, Вам больше не придется искать специальное место для крышки или беспокоиться за ее сохранность, ведь теперь она будет всегда под рукой. Аксессуар выполнен из высококачественных материалов, что обеспечит его длительную и беспроблемную службу. Держатель прост и удобен в использовании, для того чтобы закрепить его, необходимо продеть петлю через кольцо на корпусе камеры или прикрепить к объективу и закрепить другой конец шнурка на крышке объектива при помощи липучки.
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