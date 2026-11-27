Angus & Julia Stone - Karaoke Bar (0823375134534) виниловая пластинка
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 480 руб.
В наличии
Код товара: 755748
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 480 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Angus & Julia Stone - Karaoke Bar (0823375134534) виниловая пластинка
Angus & Julia Stone - Karaoke Bar (0823375134534) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 310 руб.1078 руб. в СплитFaithless - Sunday 8pm (0889854227517) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 310 руб.1078 руб. в СплитJimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 310 руб.1078 руб. в СплитMayer, John, Battle Studies виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 310 руб.1078 руб. в СплитWhitney Houston - I Wish You Love: More From The Bodyguard (colo...
-
В наличииЦена 4 310 руб.1078 руб. в СплитDion, Celine, The Colour Of My Love (25Th Anniversary) (01907589...
-
В наличииЦена 4 310 руб.1078 руб. в Сплит4029759142010, McCafferty, Dan, Last Testament виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 310 руб.1078 руб. в СплитSepultura - Quadra (coloured) (4065629654436) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 310 руб.1078 руб. в СплитYes - Yes Singles II (0603497824519) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 310 руб.1078 руб. в СплитCradle Of Filth - Hammer Of The Witches (coloured) (072736135613...
-
В наличииЦена 4 310 руб.1078 руб. в СплитKylie Minogue - Tension (Transparent Orange) (4050538927900) вин...
-
В наличииЦена 4 310 руб.1078 руб. в СплитMemphis May Fire - Shapeshifter (4099964138955) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 310 руб.1078 руб. в СплитOST - Squid Game (Jung Jaeil) (coloured) (8719262039414) винилов...
Бренд
Universal Music Group
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Angus & Julia Stone - Karaoke Bar (0823375134534) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Angus & Julia Stone - Karaoke Bar (0823375134534) виниловая пластинка - стоимость товара 4480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Angus & Julia Stone - Karaoke Bar (0823375134534) виниловая пластинка