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Zino Francescatti, Bruno Walter - Beethoven: Violin Concerto (8719039008209) купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Zino Francescatti, Bruno Walter - Beethoven: Violin Concerto (8719039008209)

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Zino Francescatti, Bruno Walter - Beethoven: Violin Concerto (8719039008209)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Zino Francescatti, Bruno Walter
Альбом (сингл)
BEETHOVEN: VIOLIN CONCERTO
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 
В наличии
Код товара: 755042
Доставка в Москве
Загружаем...
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Zino Francescatti, Bruno Walter - Beethoven: Violin Concerto (8719039008209)
2 080 руб.
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Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039008209]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Zino Francescatti, Bruno Walter
Альбом (сингл)
BEETHOVEN: VIOLIN CONCERTO
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Allegro Ma Non Troppo, Larghetto, Rondo: Allegro
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Zino Francescatti, Bruno Walter - Beethoven: Violin Concerto (8719039008209)

Легендарная запись скрипичного концерта Бетховена, где солирует выдающийся франко-итальянский скрипач-виртуоз Зино Франческатти, а Симфоническим оркестром «Коламбия» руководит один из величайших дирижеров XX века — Бруно Вальтер. Эта интерпретация ценится за невероятную глубину, поэтичность исполнения и мягкий, сбалансированный звук. Лимитированное издание на золотистом виниле

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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039008209]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Zino Francescatti, Bruno Walter
Альбом (сингл)
BEETHOVEN: VIOLIN CONCERTO
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Allegro Ma Non Troppo, Larghetto, Rondo: Allegro
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Легендарная запись скрипичного концерта Бетховена, где солирует выдающийся франко-итальянский скрипач-виртуоз Зино Франческатти, а Симфоническим оркестром «Коламбия» руководит один из величайших дирижеров XX века — Бруно Вальтер. Эта интерпретация ценится за невероятную глубину, поэтичность исполнения и мягкий, сбалансированный звук. Лимитированное издание на золотистом виниле
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Доставка
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Zino Francescatti, Bruno Walter - Beethoven: Violin Concerto (8719039008209) - по цене 2080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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