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Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - Utp (5057805569374) купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - Utp (5057805569374)

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Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - Utp (5057805569374) - фото 1
Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - Utp (5057805569374) - фото 2
Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - Utp (5057805569374) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Alva Noto, Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
Utp
Жанр
Инструментальная музыка
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - Utp (5057805569374) - фото 1
  • Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - Utp (5057805569374) - фото 2
  • Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - Utp (5057805569374) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб. 
В наличии
Код товара: 755014
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - Utp (5057805569374)
4 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Noton
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Noton
Barcode
[5057805569374]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Alva Noto, Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
Utp
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Attack / transition, Grains, Particle 1, Transition, Broken line 1, Plateaux 1, Silence, Particle 2, Broken Line 2, Plateaux 2 / End
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - Utp (5057805569374)

utp_ — четвертый совместный альбом Alva Noto и Рюити Сакамото, первоначально выпущенный в 2008 году. Издание на виниле в гейтфолде Карстен Николаи (псевдоним Alva Noto) — экспериментальный художник, работающий на стыке звука и изображения. Он и Сакамото сотрудничали над совместными проектами с 2002 года. Мультимедийная работа «utp_» представляет собой взаимодействие изображений и звуков, акустики и электроники, детерминизма и импровизации. Музыка сопровождается визуальной партитурой, представляющей собой композицию из аморфных, созданных на компьютере структур и сложных математических цветовых градиентов.

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Характеристики
Бренд
Noton
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Noton
Barcode
[5057805569374]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Alva Noto, Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
Utp
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Attack / transition, Grains, Particle 1, Transition, Broken line 1, Plateaux 1, Silence, Particle 2, Broken Line 2, Plateaux 2 / End
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
utp_ — четвертый совместный альбом Alva Noto и Рюити Сакамото, первоначально выпущенный в 2008 году. Издание на виниле в гейтфолде Карстен Николаи (псевдоним Alva Noto) — экспериментальный художник, работающий на стыке звука и изображения. Он и Сакамото сотрудничали над совместными проектами с 2002 года. Мультимедийная работа «utp_» представляет собой взаимодействие изображений и звуков, акустики и электроники, детерминизма и импровизации. Музыка сопровождается визуальной партитурой, представляющей собой композицию из аморфных, созданных на компьютере структур и сложных математических цветовых градиентов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - Utp (5057805569374) - по цене 4130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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