Paul McCartney - Wings - deluxe (Box) (0602478012914) виниловая пластинка
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 920 руб.
В наличии
Код товара: 754958
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
17 920 руб.
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Характеристики
Бренд
Capitol
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200
Описание товара Paul McCartney - Wings - deluxe (Box) (0602478012914) виниловая пластинка
Paul McCartney - Wings - deluxe (Box) (0602478012914) виниловая пластинка
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Бренд
Capitol
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Paul McCartney - Wings - deluxe (Box) (0602478012914) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Paul McCartney - Wings - deluxe (Box) (0602478012914) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 17920 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Paul McCartney - Wings - deluxe (Box) (0602478012914) виниловая пластинка