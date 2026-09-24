Joe Satriani; Johnson Eric; Steve Vai - Reunion Live (Box) (coloured) (4029759200185) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Satriani, Johnson Eric, Steve Vai
Альбом (сингл)
Reunion Live
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
красный, оранжевый, фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 540 руб.
В наличии
Код товара: 707766
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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759200185]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Satriani, Johnson Eric, Steve Vai
Альбом (сингл)
Reunion Live
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Gravitas, Avalancha, Little Pretty Intro, Little Pretty, Tender Surrender, Zeus in Chains, Teeth of the Hydra, For the Love of God, Land of 1000 Dances, Righteous, Trail of Tears, On-ramp Improv, Freeway Jam, Desert Rose, Venus Reprise, Raspberry Jam Delta-V, Surfing With The Alien, Satch Boogie, Sahara, Nineteen Eighty, Big Bad Moon, Always With Me, Always With You, Introductions, Crossroads, Spanish Castle Magic, Born To Be Wild, Summer Song
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, оранжевый, фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Joe Satriani; Johnson Eric; Steve Vai - Reunion Live (Box) (coloured) (4029759200185) виниловая пластинка
Концертный альбом, выпущенный в честь 25-летия тура G3, который объединяет трех выдающихся гитаристов: Джо Сатриани, Стива Вая и Эрика Джонсона. Этот альбом был записан во время их совместного выступления и включает в себя как сольные номера каждого из музыкантов, так и совместные джем-сессии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759200185]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Satriani, Johnson Eric, Steve Vai
Альбом (сингл)
Reunion Live
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Gravitas, Avalancha, Little Pretty Intro, Little Pretty, Tender Surrender, Zeus in Chains, Teeth of the Hydra, For the Love of God, Land of 1000 Dances, Righteous, Trail of Tears, On-ramp Improv, Freeway Jam, Desert Rose, Venus Reprise, Raspberry Jam Delta-V, Surfing With The Alien, Satch Boogie, Sahara, Nineteen Eighty, Big Bad Moon, Always With Me, Always With You, Introductions, Crossroads, Spanish Castle Magic, Born To Be Wild, Summer Song
ТНВЭД
8523809900
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Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, оранжевый, фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Концертный альбом, выпущенный в честь 25-летия тура G3, который объединяет трех выдающихся гитаристов: Джо Сатриани, Стива Вая и Эрика Джонсона. Этот альбом был записан во время их совместного выступления и включает в себя как сольные номера каждого из музыкантов, так и совместные джем-сессии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Joe Satriani; Johnson Eric; Steve Vai - Reunion Live (Box) (coloured) (4029759200185) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 17540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Joe Satriani; Johnson Eric; Steve Vai - Reunion Live (Box) (coloured) (4029759200185) виниловая пластинка