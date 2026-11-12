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Наушники Sony WH-CH720N Pink купить с доставкой в Москве
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Наушники Sony WH-CH720N Pink

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Наушники SONY WH-CH720N розовый - фото 1
Наушники SONY WH-CH720N розовый - фото 2
Наушники SONY WH-CH720N розовый - фото 3
Наушники SONY WH-CH720N розовый - фото 4
Наушники SONY WH-CH720N розовый - фото 5
Наушники SONY WH-CH720N розовый - фото 6
Наушники SONY WH-CH720N розовый - фото 7
Наушники SONY WH-CH720N розовый - фото 8
Наушники SONY WH-CH720N розовый - фото 9
Наушники SONY WH-CH720N розовый - фото 10
Наушники SONY WH-CH720N розовый - фото 11
Наушники SONY WH-CH720N розовый - фото 12
Наушники SONY WH-CH720N розовый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники SONY WH-CH720N розовый - фото 1
  • Наушники SONY WH-CH720N розовый - фото 2
  • Наушники SONY WH-CH720N розовый - фото 3
  • Наушники SONY WH-CH720N розовый - фото 4
  • Наушники SONY WH-CH720N розовый - фото 5
  • Наушники SONY WH-CH720N розовый - фото 6
  • Наушники SONY WH-CH720N розовый - фото 7
  • Наушники SONY WH-CH720N розовый - фото 8
  • Наушники SONY WH-CH720N розовый - фото 9
  • Наушники SONY WH-CH720N розовый - фото 10
  • Наушники SONY WH-CH720N розовый - фото 11
  • Наушники SONY WH-CH720N розовый - фото 12
  • Наушники SONY WH-CH720N розовый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 751986
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, аудиокабель, кабель для зарядки, документация
Цвет
розовый
Сопротивление
31?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х5
Вес, г.
560

Описание товара Наушники Sony WH-CH720N Pink

Полноразмерные беспроводные наушники в оригинальном розовом цвете сочетают в себе легкую конструкцию и невероятный комфорт. Большие мягкие амбушюры полностью охватывают уши, не создавая давления на очки или сережки, что позволяет носить их часами. Система изоляции от шума превратит поездку в метро в приятное путешествие под любимый саундтрек. Этот стильный, заметный и очень уютный аксессуар создан для тех, кто хочет раскрасить свои будни в яркие цвета.

Отзывы о товаре Наушники Sony WH-CH720N Pink




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, аудиокабель, кабель для зарядки, документация
Цвет
розовый
Сопротивление
31?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB Type-C
Развернуть
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
50
Страна производитель
Китай
Описание
Полноразмерные беспроводные наушники в оригинальном розовом цвете сочетают в себе легкую конструкцию и невероятный комфорт. Большие мягкие амбушюры полностью охватывают уши, не создавая давления на очки или сережки, что позволяет носить их часами. Система изоляции от шума превратит поездку в метро в приятное путешествие под любимый саундтрек. Этот стильный, заметный и очень уютный аксессуар создан для тех, кто хочет раскрасить свои будни в яркие цвета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Sony WH-CH720N Pink - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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