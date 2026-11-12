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Наушники Huawei FB Neo (55039441) Ice White купить с доставкой в Москве
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Наушники Huawei FB Neo (55039441) Ice White

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Беспроводные наушники HUAWEI FB Neo Ice White 55039441
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 780 руб. 
Начислим 125 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751746
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Наушники Huawei FB Neo (55039441) Ice White
7 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный футляр, четыре пары сменных амбушюр (XS, S, M, L), документация, упаковка (внимание: кабель питания не входит в комплект поставки производителя)
Цвет
белый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
7
Время работы (с зарядным кейсом)
40
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
80

Описание товара Наушники Huawei FB Neo (55039441) Ice White

Беспроводные наушники в классическом ледяном белом цвете Ice White представляют собой идеальный образец лаконичности и универсальности. Чистый глянец корпуса выглядит свежо и аккуратно, легко сочетаясь с одеждой любого стиля. Минималистичный дизайн скрывает в себе удобную посадку, которая адаптируется под форму уха. Наушники станут вашим незаметным и надежным помощником для звонков в офисе, прослушивания подкастов по дороге домой или легких спортивных тренировок.

Отзывы о товаре Наушники Huawei FB Neo (55039441) Ice White




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный футляр, четыре пары сменных амбушюр (XS, S, M, L), документация, упаковка (внимание: кабель питания не входит в комплект поставки производителя)
Цвет
белый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
7
Время работы (с зарядным кейсом)
40
Развернуть
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводные наушники в классическом ледяном белом цвете Ice White представляют собой идеальный образец лаконичности и универсальности. Чистый глянец корпуса выглядит свежо и аккуратно, легко сочетаясь с одеждой любого стиля. Минималистичный дизайн скрывает в себе удобную посадку, которая адаптируется под форму уха. Наушники станут вашим незаметным и надежным помощником для звонков в офисе, прослушивания подкастов по дороге домой или легких спортивных тренировок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Huawei FB Neo (55039441) Ice White - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7780 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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