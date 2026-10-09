Frank Sinatra - The Platinum Collection (4601620109560)
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Характеристики
Описание товара Frank Sinatra - The Platinum Collection (4601620109560)
"The Platinum Collection" - сборник лучших хитов американского певца Фрэнка Синатра, выпущенный в 2025 году. Релиз содержит знаковые композиции, которые сделали его голосом эпохи. В подборке собраны как лирические баллады (“In The Wee Small Hours Of The Morning”, “My Funny Valentine”), так и жизнерадостные свинг-номера (“Come Fly With Me”, “You Make Me Feel So Young”, “When You're Smiling”).
Имя Фрэнка Синатры навсегда вписано в историю американской музыки. Исполнитель шлягеров 20 века, Синатра имел богатый музыкальный диапазон и выступал с лучшими музыкантами своего времени. Выступления с Джоном Колтрэйном, Дином Мартином, Дюком Эллингтоном и другими столпами эпохи, а также несравненные вокальные данные позволяют альбомам Синатры активно продаваться и сегодня, а его песни для многих стали любимыми и родными.
Side A
- I've Got You Under My Skin
- You Make Me Feel So Young
- Witchcraft
- Come Fly With Me
- In The Wee Small Hours Of The Morning
- The Lady Is A Tramp
- I'll Never Smile Again
- I've Got the World on a String
Side B
- Blue Moon
- On The Sunny Side Of The Street
- When You're Smiling
- Love and Marriage
- Nice'n'Easy
- My Funny Valentine
- All the Way
- Love Is Here To Stay
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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"The Platinum Collection" - сборник лучших хитов американского певца Фрэнка Синатра, выпущенный в 2025 году. Релиз содержит знаковые композиции, которые сделали его голосом эпохи. В подборке собраны как лирические баллады (“In The Wee Small Hours Of The Morning”, “My Funny Valentine”), так и жизнерадостные свинг-номера (“Come Fly With Me”, “You Make Me Feel So Young”, “When You're Smiling”).
Имя Фрэнка Синатры навсегда вписано в историю американской музыки. Исполнитель шлягеров 20 века, Синатра имел богатый музыкальный диапазон и выступал с лучшими музыкантами своего времени. Выступления с Джоном Колтрэйном, Дином Мартином, Дюком Эллингтоном и другими столпами эпохи, а также несравненные вокальные данные позволяют альбомам Синатры активно продаваться и сегодня, а его песни для многих стали любимыми и родными.
Side A
- I've Got You Under My Skin
- You Make Me Feel So Young
- Witchcraft
- Come Fly With Me
- In The Wee Small Hours Of The Morning
- The Lady Is A Tramp
- I'll Never Smile Again
- I've Got the World on a String
Side B
- Blue Moon
- On The Sunny Side Of The Street
- When You're Smiling
- Love and Marriage
- Nice'n'Easy
- My Funny Valentine
- All the Way
- Love Is Here To Stay
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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