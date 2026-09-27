Top.Mail.Ru
Ленинград - Лучшие Песни (2Lp, Gatefold) (4603320377898) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ленинград - Лучшие Песни (2Lp, Gatefold) (4603320377898) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ленинград - Лучшие Песни (2Lp, Gatefold) (4603320377898) виниловая пластинка - фото 1
Ленинград - Лучшие Песни (2Lp, Gatefold) (4603320377898) виниловая пластинка - фото 2
Ленинград - Лучшие Песни (2Lp, Gatefold) (4603320377898) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ленинград
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ленинград - Лучшие Песни (2Lp, Gatefold) (4603320377898) виниловая пластинка - фото 1
  • Ленинград - Лучшие Песни (2Lp, Gatefold) (4603320377898) виниловая пластинка - фото 2
  • Ленинград - Лучшие Песни (2Lp, Gatefold) (4603320377898) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 950 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750424
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ленинград - Лучшие Песни (2Lp, Gatefold) (4603320377898) виниловая пластинка
5 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Панорама Рекордс
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377898]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ленинград
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Москва, Мы за!, Рыба, Вода, Любит наш город, Всё пока, П____ц, Нет и ещё раз нет, Прощай, Надоел, ИТД, МДМ, Пару баб, Дача, WWW, Мне бы в небо, Комон эврибади, Терминатор, Когда нет денег, День рождения, Турбобой
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ленинград - Лучшие Песни (2Lp, Gatefold) (4603320377898) виниловая пластинка

Российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым. Известна, в частности, эксцентричными песнями с большим количеством мата и алкогольно-бытовой тематикой. Группа использует в своём творчестве обширный состав духовых инструментов: труба, саксофон, тромбон, туба. Также группа иногда расширяется за счёт саксгорнов.

Треклист

  1. Москва
  2. Мы за!
  3. Рыба
  4. Вода
  5. Любит наш город
  6. Всё пока
  7. П____ц
  8. Нет и ещё раз нет
  9. Прощай
  10. Надоел
  11. ИТД
  12. МДМ
  13. Пару баб
  14. Дача
  15. WWW
  16. Мне бы в небо
  17. Комон эврибади
  18. Терминатор
  19. Когда нет денег
  20. День рождения
  21. Турбобой



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Ленинград - Лучшие Песни (2Lp, Gatefold) (4603320377898) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377898]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ленинград
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Москва, Мы за!, Рыба, Вода, Любит наш город, Всё пока, П____ц, Нет и ещё раз нет, Прощай, Надоел, ИТД, МДМ, Пару баб, Дача, WWW, Мне бы в небо, Комон эврибади, Терминатор, Когда нет денег, День рождения, Турбобой
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Описание

Российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым. Известна, в частности, эксцентричными песнями с большим количеством мата и алкогольно-бытовой тематикой. Группа использует в своём творчестве обширный состав духовых инструментов: труба, саксофон, тромбон, туба. Также группа иногда расширяется за счёт саксгорнов.

Треклист

  1. Москва
  2. Мы за!
  3. Рыба
  4. Вода
  5. Любит наш город
  6. Всё пока
  7. П____ц
  8. Нет и ещё раз нет
  9. Прощай
  10. Надоел
  11. ИТД
  12. МДМ
  13. Пару баб
  14. Дача
  15. WWW
  16. Мне бы в небо
  17. Комон эврибади
  18. Терминатор
  19. Когда нет денег
  20. День рождения
  21. Турбобой


Теги товара: Русский рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ленинград - Лучшие Песни (2Lp, Gatefold) (4603320377898) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...