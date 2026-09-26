Georgios Tsolis - Methexis (0300714256039) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Georgios Tsolis
Альбом (сингл)
Methexis
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб.
В наличии
Код товара: 750275
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5 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Hellenic Jazz Society
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Hellenic Jazz Society
Barcode
[0300714256039]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Georgios Tsolis
Альбом (сингл)
Methexis
Жанр
Jazz
Трек-лист
Reunion, Arnold's Tune, New Life, Homage To Scarlatti, Ojos Verdes, Back Home, Perielixis, Eftopia, Camelia, Hill 731, Bop Like, Methexis
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Georgios Tsolis - Methexis (0300714256039) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Reunion, Arnold's Tune, New Life, Homage To Scarlatti, Ojos Verdes, Back Home, Perielixis, Eftopia, Camelia, Hill 731, Bop Like, Methexis
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Hellenic Jazz Society
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Hellenic Jazz Society
Barcode
[0300714256039]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Georgios Tsolis
Альбом (сингл)
Methexis
Жанр
Jazz
Трек-лист
Reunion, Arnold's Tune, New Life, Homage To Scarlatti, Ojos Verdes, Back Home, Perielixis, Eftopia, Camelia, Hill 731, Bop Like, Methexis
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Reunion, Arnold's Tune, New Life, Homage To Scarlatti, Ojos Verdes, Back Home, Perielixis, Eftopia, Camelia, Hill 731, Bop Like, Methexis
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Georgios Tsolis - Methexis (0300714256039) виниловая пластинка - стоимость товара 5360 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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