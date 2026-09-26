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George Trantalidis - Looking Back (0300714256473) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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George Trantalidis - Looking Back (0300714256473) виниловая пластинка

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George Trantalidis - Looking Back (0300714256473) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
George Trantalidis
Альбом (сингл)
Looking Back
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750274
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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George Trantalidis - Looking Back (0300714256473) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hellenic Jazz Society
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Hellenic Jazz Society
Barcode
[0300714256473]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
George Trantalidis
Альбом (сингл)
Looking Back
Жанр
Jazz
Трек-лист
3/4 Elvin, A Love Supreme (Resolution), Hores, Panathinea Bolero, New Memories, Looking Back, Waveless, Internal Peace, Least Change
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара George Trantalidis - Looking Back (0300714256473) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 3/4 Elvin, A Love Supreme (Resolution), Hores, Panathinea Bolero, New Memories, Looking Back, Waveless, Internal Peace, Least Change

Отзывы о товаре George Trantalidis - Looking Back (0300714256473) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Hellenic Jazz Society
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Hellenic Jazz Society
Barcode
[0300714256473]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
George Trantalidis
Альбом (сингл)
Looking Back
Жанр
Jazz
Трек-лист
3/4 Elvin, A Love Supreme (Resolution), Hores, Panathinea Bolero, New Memories, Looking Back, Waveless, Internal Peace, Least Change
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 3/4 Elvin, A Love Supreme (Resolution), Hores, Panathinea Bolero, New Memories, Looking Back, Waveless, Internal Peace, Least Change
Самовывоз
Доставка
Отзывы


George Trantalidis - Looking Back (0300714256473) виниловая пластинка - стоимость товара 5360 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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