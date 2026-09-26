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Neil Young - Mirror Ball (0093624846635) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Neil Young - Mirror Ball (0093624846635) виниловая пластинка

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Neil Young - Mirror Ball (0093624846635) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Neil Young
Альбом (сингл)
Mirror Ball
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750258
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Neil Young - Mirror Ball (0093624846635) виниловая пластинка
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624846635]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Neil Young
Альбом (сингл)
Mirror Ball
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Song X, Act Of Love, I'm The Ocean, Big Green Country, Truth Be Known, Downtown, What Happened Yesterday, Peace And Love, Throw Your Hatred Down, Scenery, Fallen Angel
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Neil Young - Mirror Ball (0093624846635) виниловая пластинка

Mirror Ball — двадцать третий студийный альбом канадско-американского музыканта Нила Янга, в записи которого приняли участие участники американской рок-группы Pearl Jam. Он вышел 27 июня 1995 года на лейбле Reprise Records. Альбом получил золотой статус от RIAA в США. В том же году Pearl Jam выпустили сопутствующий мини-альбом под названием Merkin Ball.

Отзывы о товаре Neil Young - Mirror Ball (0093624846635) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624846635]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Neil Young
Альбом (сингл)
Mirror Ball
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Song X, Act Of Love, I'm The Ocean, Big Green Country, Truth Be Known, Downtown, What Happened Yesterday, Peace And Love, Throw Your Hatred Down, Scenery, Fallen Angel
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Mirror Ball — двадцать третий студийный альбом канадско-американского музыканта Нила Янга, в записи которого приняли участие участники американской рок-группы Pearl Jam. Он вышел 27 июня 1995 года на лейбле Reprise Records. Альбом получил золотой статус от RIAA в США. В том же году Pearl Jam выпустили сопутствующий мини-альбом под названием Merkin Ball.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Neil Young - Mirror Ball (0093624846635) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4890 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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