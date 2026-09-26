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Everlast - Eat At Whiteys (coloured) (0016998557815) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Everlast - Eat At Whiteys (coloured) (0016998557815) виниловая пластинка

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Everlast - Eat At Whiteys (coloured) (0016998557815) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Everlast
Альбом (сингл)
Eat At Whiteys
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750246
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Характеристики

Бренд
Tommy Boy Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Tommy Boy Records
Barcode
[0016998557815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Everlast
Альбом (сингл)
Eat At Whiteys
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Whitey, Black Jesus, I Can't Move, Black Coffee, Babylon Feeling (Feat. Carlos Santana), Deadly Assassins (Feat. B-Real), Children's Story (Feat. Rahzel), Love for Real (Feat. N'Dea Davenport), One and the Same, We're All Gonna Die (Feat. Cee-Lo), Mercy On My Soul (Feat. Warren Hayes), One, Two (Feat. Kurupt), Graves to Dig, Children's Story (Acoustic Version), Mercy On My Soul (Acoustic Version), Gaza City Blue (Acoustic Version), Put Your Lights On 2025 (Feat. Yelawolf) (Acoustic Version), Bla
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Everlast - Eat At Whiteys (coloured) (0016998557815) виниловая пластинка

Eat at Whitey's — третий сольный студийный альбом американского исполнителя Everlast, выпущенный первоначально в 2000 году. В нём приняли участие приглашенные музыканты, такие как Карлос Сантана, B-Real, Rahzel, N'Dea Davenport, Cee-Lo Green, Уоррен Хейнс и Kurupt. Издание на цветном виниле к 25-летию Альбом имел коммерческий успех и признание критиков, а через месяц после выхода получил статус «золотого» от Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA). Он достиг 20-го места в американском чарте Billboard 200 с продажами в 50 000 экземпляров. Главный сингл с альбома, «Black Jesus», достиг 15-го места в чарте Billboard Alternative Songs и 30-го места в чарте Billboard Mainstream Rock.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Everlast - Eat At Whiteys (coloured) (0016998557815) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Tommy Boy Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Tommy Boy Records
Barcode
[0016998557815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Everlast
Альбом (сингл)
Eat At Whiteys
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Whitey, Black Jesus, I Can't Move, Black Coffee, Babylon Feeling (Feat. Carlos Santana), Deadly Assassins (Feat. B-Real), Children's Story (Feat. Rahzel), Love for Real (Feat. N'Dea Davenport), One and the Same, We're All Gonna Die (Feat. Cee-Lo), Mercy On My Soul (Feat. Warren Hayes), One, Two (Feat. Kurupt), Graves to Dig, Children's Story (Acoustic Version), Mercy On My Soul (Acoustic Version), Gaza City Blue (Acoustic Version), Put Your Lights On 2025 (Feat. Yelawolf) (Acoustic Version), Bla
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Eat at Whitey's — третий сольный студийный альбом американского исполнителя Everlast, выпущенный первоначально в 2000 году. В нём приняли участие приглашенные музыканты, такие как Карлос Сантана, B-Real, Rahzel, N'Dea Davenport, Cee-Lo Green, Уоррен Хейнс и Kurupt. Издание на цветном виниле к 25-летию Альбом имел коммерческий успех и признание критиков, а через месяц после выхода получил статус «золотого» от Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA). Он достиг 20-го места в американском чарте Billboard 200 с продажами в 50 000 экземпляров. Главный сингл с альбома, «Black Jesus», достиг 15-го места в чарте Billboard Alternative Songs и 30-го места в чарте Billboard Mainstream Rock.


Теги товара: Цветной винил
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