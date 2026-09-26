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Death Grips - Bottomless Pit (0602547914521) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Death Grips - Bottomless Pit (0602547914521) виниловая пластинка

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Death Grips - Bottomless Pit (0602547914521) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Death Grips
Альбом (сингл)
Bottomless Pit
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750189
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Характеристики

Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Caroline Records
Barcode
[0602547914521]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Death Grips
Альбом (сингл)
Bottomless Pit
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Giving Bad People Good ideas, Hot Head, Spikes, Warping, Eh, Bubbles Buried In This Jungle, Trash, Houdini, BB Poison, Three Bedrooms In A Good Neighborhood, Ring A Bell, 80808, Bottomless Pit
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Death Grips - Bottomless Pit (0602547914521) виниловая пластинка

Death Grips — американская хип-хоп группа, образованная в 2010 году. В состав группы входят рэпер MC Ride, барабанщик Зак Хилл и продюсер Энди Морин. Музыка Death Grips часто классифицируется критиками как экспериментальный хип-хоп.

Отзывы о товаре Death Grips - Bottomless Pit (0602547914521) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Caroline Records
Barcode
[0602547914521]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Death Grips
Альбом (сингл)
Bottomless Pit
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Giving Bad People Good ideas, Hot Head, Spikes, Warping, Eh, Bubbles Buried In This Jungle, Trash, Houdini, BB Poison, Three Bedrooms In A Good Neighborhood, Ring A Bell, 80808, Bottomless Pit
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Death Grips — американская хип-хоп группа, образованная в 2010 году. В состав группы входят рэпер MC Ride, барабанщик Зак Хилл и продюсер Энди Морин. Музыка Death Grips часто классифицируется критиками как экспериментальный хип-хоп.
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