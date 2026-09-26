Ali Farka Toure - Savane (coloured) (4099964218664) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ali Farka Toure - Savane (coloured) (4099964218664) виниловая пластинка
Savane — последний сольный альбом легендарного малийского музыканта Али Фарка Туре. Это третья и последняя часть H?tel Mand? Sessions с участием Туре и Тумани Диабате, записанная главой World Circuit Ником Голдом. Альбом был выпущен в июле 2006 года через четыре месяца после смерти Туре. Лимитированное издание на желтом виниле в гейтфолде к 20-летию альбома Это издание является важной вехой для любителей африканского блюза. Оно отмечает сразу два события: 20-летие выхода альбома «Savane» и 40-летие лейбла World Circuit Records. Для этого релиза использован обновленный мастер, обеспечивающий максимально глубокое звучание традиционных инструментов, таких как нгони и бамбуковая флейта. В комплект входит эксклюзивный 16-страничный буклет с редкими фотографиями и подробными комментариями
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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