Top.Mail.Ru
Ali Farka Toure - Savane (coloured) (4099964218664) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ali Farka Toure - Savane (coloured) (4099964218664) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ali Farka Toure - Savane (coloured) (4099964218664) виниловая пластинка - фото 1
Ali Farka Toure - Savane (coloured) (4099964218664) виниловая пластинка - фото 2
Ali Farka Toure - Savane (coloured) (4099964218664) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ali Farka Toure
Альбом (сингл)
Savane
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ali Farka Toure - Savane (coloured) (4099964218664) виниловая пластинка - фото 1
  • Ali Farka Toure - Savane (coloured) (4099964218664) виниловая пластинка - фото 2
  • Ali Farka Toure - Savane (coloured) (4099964218664) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750127
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ali Farka Toure - Savane (coloured) (4099964218664) виниловая пластинка
6 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964218664]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ali Farka Toure
Альбом (сингл)
Savane
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Erdi, Yer Boundo Fara, Beto, Savane, Soya, Penda Yoro, Machengoidi, Ledi Coumbe, Hanana, Soko Yhinka, Gambari Didi, Banga, N’Jarou
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ali Farka Toure - Savane (coloured) (4099964218664) виниловая пластинка

Savane — последний сольный альбом легендарного малийского музыканта Али Фарка Туре. Это третья и последняя часть H?tel Mand? Sessions с участием Туре и Тумани Диабате, записанная главой World Circuit Ником Голдом. Альбом был выпущен в июле 2006 года через четыре месяца после смерти Туре. Лимитированное издание на желтом виниле в гейтфолде к 20-летию альбома Это издание является важной вехой для любителей африканского блюза. Оно отмечает сразу два события: 20-летие выхода альбома «Savane» и 40-летие лейбла World Circuit Records. Для этого релиза использован обновленный мастер, обеспечивающий максимально глубокое звучание традиционных инструментов, таких как нгони и бамбуковая флейта. В комплект входит эксклюзивный 16-страничный буклет с редкими фотографиями и подробными комментариями



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Ali Farka Toure - Savane (coloured) (4099964218664) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964218664]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ali Farka Toure
Альбом (сингл)
Savane
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Erdi, Yer Boundo Fara, Beto, Savane, Soya, Penda Yoro, Machengoidi, Ledi Coumbe, Hanana, Soko Yhinka, Gambari Didi, Banga, N’Jarou
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Описание
Savane — последний сольный альбом легендарного малийского музыканта Али Фарка Туре. Это третья и последняя часть H?tel Mand? Sessions с участием Туре и Тумани Диабате, записанная главой World Circuit Ником Голдом. Альбом был выпущен в июле 2006 года через четыре месяца после смерти Туре. Лимитированное издание на желтом виниле в гейтфолде к 20-летию альбома Это издание является важной вехой для любителей африканского блюза. Оно отмечает сразу два события: 20-летие выхода альбома «Savane» и 40-летие лейбла World Circuit Records. Для этого релиза использован обновленный мастер, обеспечивающий максимально глубокое звучание традиционных инструментов, таких как нгони и бамбуковая флейта. В комплект входит эксклюзивный 16-страничный буклет с редкими фотографиями и подробными комментариями


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ali Farka Toure - Savane (coloured) (4099964218664) виниловая пластинка - стоимость товара 6050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...