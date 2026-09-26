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Matti Ollikainen - Analogue Adventures (Analogue) (4260141088466) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Matti Ollikainen - Analogue Adventures (Analogue) (4260141088466) виниловая пластинка

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Matti Ollikainen - Analogue Adventures (Analogue) (4260141088466) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Matti Ollikainen
Альбом (сингл)
Analogue Adventures
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750046
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Matti Ollikainen - Analogue Adventures (Analogue) (4260141088466) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Marten
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Marten
Barcode
[4260141088466]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Matti Ollikainen
Альбом (сингл)
Analogue Adventures
Жанр
Jazz
Трек-лист
F?r Elina, You'd Be So Nice To Come Home To, Gordonia, All The Things You Are, Popcorn, Baltazar, Arne Larsson, I Love You, Autumn Leaves, Long As I Live
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Matti Ollikainen - Analogue Adventures (Analogue) (4260141088466) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: F?r Elina, You'd Be So Nice To Come Home To, Gordonia, All The Things You Are, Popcorn, Baltazar, Arne Larsson, I Love You, Autumn Leaves, Long As I Live

Отзывы о товаре Matti Ollikainen - Analogue Adventures (Analogue) (4260141088466) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Marten
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Marten
Barcode
[4260141088466]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Matti Ollikainen
Альбом (сингл)
Analogue Adventures
Жанр
Jazz
Трек-лист
F?r Elina, You'd Be So Nice To Come Home To, Gordonia, All The Things You Are, Popcorn, Baltazar, Arne Larsson, I Love You, Autumn Leaves, Long As I Live
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: F?r Elina, You'd Be So Nice To Come Home To, Gordonia, All The Things You Are, Popcorn, Baltazar, Arne Larsson, I Love You, Autumn Leaves, Long As I Live
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Matti Ollikainen - Analogue Adventures (Analogue) (4260141088466) виниловая пластинка - стоимость товара 5360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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