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Devin Townsend - The Moth (0199584193816) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Devin Townsend - The Moth (0199584193816) виниловая пластинка

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Devin Townsend - The Moth (0199584193816) виниловая пластинка - фото 2
Devin Townsend - The Moth (0199584193816) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Devin Townsend
Альбом (сингл)
The Moth
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Devin Townsend - The Moth (0199584193816) виниловая пластинка - фото 1
  • Devin Townsend - The Moth (0199584193816) виниловая пластинка - фото 2
  • Devin Townsend - The Moth (0199584193816) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750024
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Devin Townsend - The Moth (0199584193816) виниловая пластинка
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0199584193816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Devin Townsend
Альбом (сингл)
The Moth
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Semi-Prologue, War Beyond Words, The Moth, Ode To My Eye, Enter The City, Covered By Causes, Lexin, Runaways, A Proxy For God, The Mothers, Orion, Stay There, Home At Night, Intermission, Lexin Returns, The Clergy, Prepare For War, The Big Snit, Silver Princess, A Life In Review, Metamorphosis, Stained Hearts, Let Go, We Don't Deserve Dogs
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Devin Townsend - The Moth (0199584193816) виниловая пластинка

«The Moth» — долгожданный новый проект от выдающегося канадского музыканта, композитора и продюсера Девина Таунсенда. Работа над альбомом велась годами, и он представляет собой одно из самых амбициозных начинаний в его карьере: масштабная рок-опера, задуманная в симфоническом масштабе и построенная вокруг повествования, прослеживающего путь человеческого существования. Лимитированное издание выпускается на 180 г виниле в тройном гейтфолде, с 6-страничным раскладным буклетом Композиция «The Moth», описанная Таунсендом как глубоко личная и масштабная, рассказывает историю человеческого опыта «от рождения до смерти», разворачиваясь через последовательность взаимосвязанных музыкальных частей, в которых сочетаются прогрессивный металл, оркестровые аранжировки и хоровые элементы. Альбом был записан более чем в десяти странах и объединил выдающийся международный состав: давние соавторы, такие как Дарби Тодд, Майк Кенелли и Джеймс Лич, приглашенные гости, включая Стива Вая, Аннеке ван Гирсберген и Линн Ву (Оу), а также Северо-Нидерландский оркестр и хор. Сотни музыкантов, звукоинженеров, микшеров и художников внесли свой вклад в обширную творческую экосистему проекта. По своей сути, «The Moth» — это произведение о трансформации. Через парящие аранжировки и интимные моменты, оно исследует самопринятие, смирение и смелость противостоять дискомфорту, не отворачиваясь.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0199584193816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Devin Townsend
Альбом (сингл)
The Moth
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Semi-Prologue, War Beyond Words, The Moth, Ode To My Eye, Enter The City, Covered By Causes, Lexin, Runaways, A Proxy For God, The Mothers, Orion, Stay There, Home At Night, Intermission, Lexin Returns, The Clergy, Prepare For War, The Big Snit, Silver Princess, A Life In Review, Metamorphosis, Stained Hearts, Let Go, We Don't Deserve Dogs
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
«The Moth» — долгожданный новый проект от выдающегося канадского музыканта, композитора и продюсера Девина Таунсенда. Работа над альбомом велась годами, и он представляет собой одно из самых амбициозных начинаний в его карьере: масштабная рок-опера, задуманная в симфоническом масштабе и построенная вокруг повествования, прослеживающего путь человеческого существования. Лимитированное издание выпускается на 180 г виниле в тройном гейтфолде, с 6-страничным раскладным буклетом Композиция «The Moth», описанная Таунсендом как глубоко личная и масштабная, рассказывает историю человеческого опыта «от рождения до смерти», разворачиваясь через последовательность взаимосвязанных музыкальных частей, в которых сочетаются прогрессивный металл, оркестровые аранжировки и хоровые элементы. Альбом был записан более чем в десяти странах и объединил выдающийся международный состав: давние соавторы, такие как Дарби Тодд, Майк Кенелли и Джеймс Лич, приглашенные гости, включая Стива Вая, Аннеке ван Гирсберген и Линн Ву (Оу), а также Северо-Нидерландский оркестр и хор. Сотни музыкантов, звукоинженеров, микшеров и художников внесли свой вклад в обширную творческую экосистему проекта. По своей сути, «The Moth» — это произведение о трансформации. Через парящие аранжировки и интимные моменты, оно исследует самопринятие, смирение и смелость противостоять дискомфорту, не отворачиваясь.


Теги товара: Limited Edition
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Devin Townsend - The Moth (0199584193816) виниловая пластинка - купить по цене 4890 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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