Devin Townsend - The Moth (0199584193816) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Devin Townsend - The Moth (0199584193816) виниловая пластинка
«The Moth» — долгожданный новый проект от выдающегося канадского музыканта, композитора и продюсера Девина Таунсенда. Работа над альбомом велась годами, и он представляет собой одно из самых амбициозных начинаний в его карьере: масштабная рок-опера, задуманная в симфоническом масштабе и построенная вокруг повествования, прослеживающего путь человеческого существования. Лимитированное издание выпускается на 180 г виниле в тройном гейтфолде, с 6-страничным раскладным буклетом Композиция «The Moth», описанная Таунсендом как глубоко личная и масштабная, рассказывает историю человеческого опыта «от рождения до смерти», разворачиваясь через последовательность взаимосвязанных музыкальных частей, в которых сочетаются прогрессивный металл, оркестровые аранжировки и хоровые элементы. Альбом был записан более чем в десяти странах и объединил выдающийся международный состав: давние соавторы, такие как Дарби Тодд, Майк Кенелли и Джеймс Лич, приглашенные гости, включая Стива Вая, Аннеке ван Гирсберген и Линн Ву (Оу), а также Северо-Нидерландский оркестр и хор. Сотни музыкантов, звукоинженеров, микшеров и художников внесли свой вклад в обширную творческую экосистему проекта. По своей сути, «The Moth» — это произведение о трансформации. Через парящие аранжировки и интимные моменты, оно исследует самопринятие, смирение и смелость противостоять дискомфорту, не отворачиваясь.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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