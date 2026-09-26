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Jessie Ware - Superbloom (coloured) (0199957299848) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jessie Ware - Superbloom (coloured) (0199957299848) виниловая пластинка

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Jessie Ware - Superbloom (coloured) (0199957299848) виниловая пластинка - фото 1
Jessie Ware - Superbloom (coloured) (0199957299848) виниловая пластинка - фото 2
Jessie Ware - Superbloom (coloured) (0199957299848) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jessie Ware
Альбом (сингл)
Superbloom
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jessie Ware - Superbloom (coloured) (0199957299848) виниловая пластинка - фото 1
  • Jessie Ware - Superbloom (coloured) (0199957299848) виниловая пластинка - фото 2
  • Jessie Ware - Superbloom (coloured) (0199957299848) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750005
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jessie Ware - Superbloom (coloured) (0199957299848) виниловая пластинка
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0199957299848]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jessie Ware
Альбом (сингл)
Superbloom
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Garden Prelude, I Could Get Used To This, Superbloom, Automatic, Chariots Of Love Interlude, Sauna, Mr Valentine, Love You For, Ride, Don't You Know Who I Am?, 16 Summers, No Consequences, Mon Amour
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jessie Ware - Superbloom (coloured) (0199957299848) виниловая пластинка

LP - Эксклюзивное лимитированное издание для независимых лейблов. Виниловая пластинка синего цвета с напечатанным внутренним конвертом и 4-страничным буклетом с текстами песен, помещенная в разворачивающийся конверт. Джесси Уэр возвращается со своим новым альбомом Superbloom – кульминацией ее нового этапа в карьере – выпущенным на лейбле Island EMI Records. Альбом Superbloom разражается ослепительным взрывом грув-попа в стиле Studio 54. Расширяя все более эйфорическое творчество Уэйр, она исследует нашу общую потребность в прикосновениях, удовольствии, близости и связи. В альбом вошел недавний сингл « I Could Get Used To This », названный ее «вершиной вхождения в мир дивы» и первым треком, в полной мере отражающим уверенный, масштабный дух пластинки, подкрепленный каскадными струнными и ощущением полного расслабления.

Отзывы о товаре Jessie Ware - Superbloom (coloured) (0199957299848) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0199957299848]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jessie Ware
Альбом (сингл)
Superbloom
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Garden Prelude, I Could Get Used To This, Superbloom, Automatic, Chariots Of Love Interlude, Sauna, Mr Valentine, Love You For, Ride, Don't You Know Who I Am?, 16 Summers, No Consequences, Mon Amour
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
LP - Эксклюзивное лимитированное издание для независимых лейблов. Виниловая пластинка синего цвета с напечатанным внутренним конвертом и 4-страничным буклетом с текстами песен, помещенная в разворачивающийся конверт. Джесси Уэр возвращается со своим новым альбомом Superbloom – кульминацией ее нового этапа в карьере – выпущенным на лейбле Island EMI Records. Альбом Superbloom разражается ослепительным взрывом грув-попа в стиле Studio 54. Расширяя все более эйфорическое творчество Уэйр, она исследует нашу общую потребность в прикосновениях, удовольствии, близости и связи. В альбом вошел недавний сингл « I Could Get Used To This », названный ее «вершиной вхождения в мир дивы» и первым треком, в полной мере отражающим уверенный, масштабный дух пластинки, подкрепленный каскадными струнными и ощущением полного расслабления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jessie Ware - Superbloom (coloured) (0199957299848) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4890 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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